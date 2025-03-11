我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國陷入經濟衰退？消費者支出是觀察重點

川普力挺馬斯克：明天一早就去買一輛特斯拉

「香港大藥房」產品假地址 疑內地保健品假冒港產中藥

香港新聞組／香港11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港有藥房及網上平台出售自稱「香港百年品牌」的「香港大藥房」產品，但被發現有多個不同的公司、商標，甚至在包裝上使用香港假地址。

據香港01調查報導，有關品牌實由不同的內地人經營，疑「借用」1841年屈臣氏前身成立的歷史背景，香港近年更湧現近200間以「香港大藥房」起首命名的公司。記者購得的大部分產品都是內地製造，部分更無生產地址，全無「藥物」資格，只是保健產品，有內地消費者質疑這些產品是「扮港產」。

「香港大藥房」的產品均有中藥材成分，衛生署無正面回應有關品牌的產品是否中成藥、須否註冊。有醫療產品法規專家指，現行法例對中成藥的定義造成灰色地帶，以致有關產品即使含中藥材，亦無須註冊便可在港出售。

記者2月到旺角一帶的藥房視察，發現至少三間藥房出售有關產品。有藥房在櫃檯公開展示「香港大藥房」的產品，亦有藥房是在詢問下，始從抽屜、貨倉取出產品。有藥房職員稱，「香港大藥房」是本地品牌，成分是「純中藥」，不含任何化學成分，又稱產品用途多，「頭暈、頭痛，止痕止癢，肌肉酸痛，塗什麼都可以。」

不止藥房，網購平台HKTVmall亦有商戶出售「香港大藥房」的產品。不過，這些產品到底有無註冊？是否安全？又是什麼牌子？

記者去了幾間藥房，就找到多款「香港大藥房」的產品，包括聲稱可以止舒緩痛症的「透骨膏」、抑菌的「斷癢王」、可用於暗瘡及皮膚敏感的「袪痘膏」等，包裝上列出的成分不少都是中藥材。產品聲稱有香港政府註冊，但包裝上卻用上公司註冊處的標誌。

不過，這些產品列出的公司卻五花八門。單是「香港大藥房透骨膏」，記者就買到三個版本，不但包裝不同，商標、出品、製藥公司、公司地址都不同。

記者以電話聯絡過有關內地公司，只有兩間分別位於廈門和河南的公司接聽，接線人都稱該公司並非「香港大藥房」。記者亦以電郵向所有相關公司查詢，但都沒有收到回覆。

香港 河南

上一則

政協閉幕／王滬寧籲做好四個凝聚、發揮統戰作用

下一則

百度李彥宏：今年是AI爆發元年 必須更大膽投入

延伸閱讀

恐遭國際刑事法院控罪的菲前總統杜特蒂 高調現身香港

恐遭國際刑事法院控罪的菲前總統杜特蒂 高調現身香港
國際餐飲外送平台Deliveroo撤出香港

國際餐飲外送平台Deliveroo撤出香港
曾客串「繁花」…90年代當紅港星 內地參加活動惹騷動

曾客串「繁花」…90年代當紅港星 內地參加活動惹騷動
中國證監會：將深入研究香港公司到中國上市可行性

中國證監會：將深入研究香港公司到中國上市可行性

熱門新聞

小米商城「不銹鋼直飲杯」上線不久，就被搶購一空。（取材自極目新聞）

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

2025-03-04 20:11
網紅「迅猛龍 特蕾莎」EQ高，有抖音第一美女的封號。(取材自微博)

「廈門林志玲」停播3個月 考研成績揭曉 籲粉絲多讀書

2025-02-27 05:30
王志安的前妻李汀9日突然開網路直播，在鏡頭前淚流滿面，控訴王志安欺騙她離婚。(擷自YouTube@大臉撑在小胸上)

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

2025-03-09 11:49
網傳花魁視頻。（視頻截圖）

到底多美？長沙「頭牌花魁」吸40嫖客擠爆小巷 網友圍觀

2025-03-06 04:30
圖為加拿大的芥花籽田。(路透)

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

2025-03-08 13:03
民警在高鐵列車停車場巡邏。 （中新社）

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

2025-03-08 20:50

超人氣

更多 >
這7件事「降級」 退休生活會更快樂

這7件事「降級」 退休生活會更快樂
防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定

防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定
「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場

「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場
沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配

沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配
美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了