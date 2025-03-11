「香港大藥房」產品假地址 疑內地保健品假冒港產中藥

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 有藥房及網上平台出售自稱「香港百年品牌」的「香港大藥房」產品，但被發現有多個不同的公司、商標，甚至在包裝上使用香港假地址。

據香港01調查報導，有關品牌實由不同的內地人經營，疑「借用」1841年屈臣氏前身成立的歷史背景，香港近年更湧現近200間以「香港大藥房」起首命名的公司。記者購得的大部分產品都是內地製造，部分更無生產地址，全無「藥物」資格，只是保健產品，有內地消費者質疑這些產品是「扮港產」。

「香港大藥房」的產品均有中藥材成分，衛生署無正面回應有關品牌的產品是否中成藥、須否註冊。有醫療產品法規專家指，現行法例對中成藥的定義造成灰色地帶，以致有關產品即使含中藥材，亦無須註冊便可在港出售。

記者2月到旺角一帶的藥房視察，發現至少三間藥房出售有關產品。有藥房在櫃檯公開展示「香港大藥房」的產品，亦有藥房是在詢問下，始從抽屜、貨倉取出產品。有藥房職員稱，「香港大藥房」是本地品牌，成分是「純中藥」，不含任何化學成分，又稱產品用途多，「頭暈、頭痛，止痕止癢，肌肉酸痛，塗什麼都可以。」

不止藥房，網購平台HKTVmall亦有商戶出售「香港大藥房」的產品。不過，這些產品到底有無註冊？是否安全？又是什麼牌子？

記者去了幾間藥房，就找到多款「香港大藥房」的產品，包括聲稱可以止舒緩痛症的「透骨膏」、抑菌的「斷癢王」、可用於暗瘡及皮膚敏感的「袪痘膏」等，包裝上列出的成分不少都是中藥材。產品聲稱有香港政府註冊，但包裝上卻用上公司註冊處的標誌。

不過，這些產品列出的公司卻五花八門。單是「香港大藥房透骨膏」，記者就買到三個版本，不但包裝不同，商標、出品、製藥公司、公司地址都不同。

記者以電話聯絡過有關內地公司，只有兩間分別位於廈門和河南 的公司接聽，接線人都稱該公司並非「香港大藥房」。記者亦以電郵向所有相關公司查詢，但都沒有收到回覆。