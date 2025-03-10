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港股熾熱 散戶錢落袋帶旺經濟 內地人違法重複認購新股

香港新聞組／香港10日電
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內地知名飲料品牌蜜雪冰城3日在香港交易所上市，該股上市前超購約5318倍，成為港股新「凍資王」。圖為市民經過香港銅鑼灣一家蜜雪冰城門店外牆。（中新社）
內地知名飲料品牌蜜雪冰城3日在香港交易所上市，該股上市前超購約5318倍，成為港股新「凍資王」。圖為市民經過香港銅鑼灣一家蜜雪冰城門店外牆。（中新社）

港股今年以來交投熾熱，亦帶旺香港實體經濟，餐飲業界指股民賺錢都願意多花錢，零售消費也有改善情形。但近期新股熱潮再現，個別出現「一手難求」情况，重複認購有死灰復燃跡象。市場人士透露，近日疑有內地投資者在港以不同身分證明文件，如內地身分證、香港身分證甚至護照等，在不同證券行抽熱門新股。

綜合明報等港媒報導，股市暢旺，散戶有錢落袋，也帶旺近期餐飲及零售業市道。香港餐飲聯業協會會長黃家和向表示，股市熱絡，市民在股票賺多點，就願意多花錢犒賞自己，餐飲業生意確實有回升跡象，中高端食肆如酒店的西餐、日式餐廳，及中式酒樓的訂座率有10%增長，加上近日兩會、內地知名飲料品牌蜜雪冰城赴港上市等均有好消息，也對餐飲乃至零售消費市場有幫助。

此外，港交所2023年推出新股電子平台FINI打擊重複認購行為，媒體日前分別以內地及香港身分證開戶經不同券商認購新股實測，結果未被識別為重複認購。證監會及港交所接受查詢時重申，券商有責任確保客戶遵守FINI系統的要求提交資料。

據報導，有熟悉新股運作市場人士指出，FINI推出前，券商提交新股申請時用內部編碼，重複認購基本無法識別，FINI推出後，要求券商統一提供客戶個人身分證明文件，以杜絕重複認購。

現時香港人開戶及認購新股基本只能用香港身分證，抽新股只可提交一份申請。但大多活躍新股市場券商均接受內地人利用內地身分證或護照／通行證開戶及認購新股，加上他們本身若已取得香港身分證，便可在不同券商以不同身分證明文件開立的戶口，提交多個新股申請。

報導指出，證券及期貨專業總會會長陳志華表示，內地人可利用多個身分證明文件開戶及認購新股是漏洞，但認為港交所或亦無能為力，因為涉及不同號碼的帳戶，較難發現，也不可能每宗申請都詳細檢查。

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