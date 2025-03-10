香港財爺：緊扣國家發展 加速推動創新

香港示意圖。(圖/shutterstock)

正在北京舉行的全國兩會 備受矚目。香港 財政司司長陳茂波9日發表網誌表示，緊扣國家發展的方向與路徑，圍繞中央政府擘畫的未來工作重點，香港在積極融入國家發展大局的時候，須循三方面加速推進自身發展的工作，包括加速推動科技創新與應用創新、透過「打造體驗、確立主題」，以創新模式讓市場釋放消費潛力，以及加強深化國際交往合作。

大公報報導，陳茂波表示，加速推動科技創新與應用創新，以增強經濟動力和提升發展質量。在這過程中，要「堅持推動傳統產業改造升級和開闢戰略性新興產業、未來產業新賽道並重」；也要「因地制宜」，更好發揮香港國際金融中心的功能，加強推動科技與資本結合，透過金融市場的高效資金配置，為科創發展、科創企業和產業集群注入更多動能。

陳茂波指出，透過「打造體驗、確立主題」，以創新模式讓市場釋放消費潛力，以支持鞏固內部需求和提振消費。由於市民及旅客的消費模式轉變，本地零售市道受到影響。但內地的實踐經驗說明，透過打造更多文化、體育及旅遊等範疇的新體驗、新場景，可精準觸達更廣泛多元的消費群體；疊加數字化營銷和推廣，有助激活潛在消費力，實現產業增值與市場擴容的良性循環。

在加強深化國際交往合作方面，陳茂波表示，香港在「一國兩制」下有「內聯外通」的獨特優勢，香港須抓緊機遇，透過「立足本地、聯動灣區 、拓展國際」的策略，加大力度深化國際交往合作。既鞏固與傳統市場的合作，更開拓新興市場的聯繫。