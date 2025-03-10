4郵輪同日泊 5400客讚香港魅力 料帶來200萬美元消費額

港府表示3月有17艘大型郵輪停泊香港，會安排旅客參加涵蓋啟德體育園等景點的岸上行程。圖為歌詩達莎倫娜號郵輪9日停泊啟德郵輪碼頭。（中新社）

港府預計今年全年訪港旅客達4900萬人次，積極吸引高增值旅客赴港。9日便有四艘國際郵輪 同時靠泊香港 ，共帶來約5400名來自31個國家及地區的旅客，粗略估計可帶來約1600萬元（港幣，下同，約205.9萬美元）消費額，有郵輪客到香港吃喝玩樂後，大讚香港多元化魅力四射。

大公報報導，文化體育及旅遊局局長羅淑佩透露，在今個「香港盛匯超級三月」，將有17艘大型郵輪泊港，不少郵輪客會在香港過夜。旅遊發展局表示，三艘大型國際郵輪將於下周停靠香港，鞏固香港作為亞洲郵輪樞紐的地位。

9日泊港的四艘郵輪，分別是靠泊啟德郵輪碼頭的名人千禧號和歌詩達莎倫娜號，各載客約2500人，8日抵港，9日晚離港；以及靠泊尖沙咀海運碼頭的Silver Whisper和Seabourn Encore，各載客數百人，9日清晨抵港後，9日晚離港。旅發局表示，四艘郵輪共帶來約5400名旅客，料可帶來約1600萬元消費額。，分別來自內地、美國、澳洲、英國、德國、加拿大、菲律賓、日本 、新加坡等31個國家及地區，標誌著郵輪業迎來春遊航季。

名人千禧號和Seabourn Encore均是由新加坡出發，經越南的港口抵達香港，然後往台灣基隆及日本。歌詩達莎倫娜號由菲律賓馬尼拉出發，抵香港後返回馬尼拉。Silver Whisper由泰國曼谷出發，經越南的港口抵達香港，然後出發往上海及日本。

啟德郵輪碼頭9日下午見到不少郵輪客出外遊玩後陸續返回碼頭登船。有辛巴威旅客表示，去了逛商場，購買運動鞋，大讚香港人熱情好客，「感覺他們很可靠，香港是個非常安全的城市。」打算再來香港遊玩。芝加哥旅客說，由私人導遊帶往乘坐渡輪、地鐵、巴士，前晚到維港看燈光秀，又去逛了女人街等景點，讚賞香港交通便捷，環境清潔，「香港真的很出眾」。加拿大旅客說，去了淺水灣、山頂看風景，也去尖沙咀購物，品嘗美食，花費了約2000元，大讚香港多元化魅力四射。

羅淑佩9日在社交平台表示，3月份將有17艘大型郵輪停泊香港，會安排郵輪旅客參加涵蓋啟德體育園等九龍東新舊景點的嶄新岸上行程，期望「香港盛匯超級三月」讓旅客感到賓至如歸，一來再來。

旅發局表示，安妮皇后號和伊利沙伯皇后號，以及挪威天空號，將於18日至19日停靠香港，每艘載客量均超過2000人。