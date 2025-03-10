政協：香港社會對「一國兩制」認知 仍存差距

香港示意圖。(圖/shutterstock)

全國政協14屆三次會議9日上午在人民大會堂舉行第三次全體會議，14位政協委員在大會發言。全國政協港澳台僑委員會副主任屠海鳴在發言時表示，香港 社會對於「一國兩制」的認知仍存在差距，須通過深化「新階段」、「好制度」和價值理念的認識來提升國家認同感。

文匯報報導，屠海鳴表示，儘管香港近年來的喜人變化有目共睹，但香港社會對「一國兩制」的認知還有差距。有人認為「一國兩制」僅是解決歷史遺留問題的權宜之計；有人認為「一國兩制」事關香港，與內地發展、強國建設、民族復興關聯不大；還有人對「一國兩制」的價值理念認識不深。

他提出三方面建議，以深化「一國兩制」實踐教育，提升文化自信和國家認同：一是深化「新階段」的認識，強化責任擔當。他表示，「一國兩制」的實踐已經進入新階段，「一國兩制」的優勢不僅要體現在盤活「存量」上，還要體現在做大「增量」上；不僅要發展香港，還要貢獻國家；不僅要惠及中國，還要造福世界。

二是深化「好制度」的認識，堅定實踐信心。三是深化價值理念的認識，增強文化自信。

全國政協常委、澳門 歸僑總會會長劉雅煌會上發言表示，當前澳門社會對國家制度優越性的認同感前所未有，對深拓內地市場的積極性前所未有，對打造國家高水平對外開放平台的熱情前所未有，衷心擁護「一國兩制」、助推國家統一大業的向心力前所未有。要銘記「一國兩制」是保持香港、澳門長期繁榮穩定的好制度，是服務強國建設、民族復興偉業的好制度，是實現不同社會制度和平共處、合作共贏的好制度，續創澳門特色「一國兩制」實踐新偉績。