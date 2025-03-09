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港新盤3月成交上看3000宗 有望創1年新高

香港新聞組╱香港9日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港財政預算案為樓市「加甜」後，引爆新盤推售潮，3月不到10天即有3個新盤登場，帶挈期內一手成交逾820宗，恒基地產九龍城南首兩輪共售221伙套現近11.5億元(港幣，下同，約1.5億美元)，暫膺3月賣樓及吸金王。至於首輪同樣沽清的新地天水圍YOHO WEST PARKSIDE，9日次輪推售172伙。代理估計，3月新盤百花齊放，3月新盤成交有力挑戰3000宗，創一年新高。

大公報報導，去年2月財政預算案為樓市全面撤辣，一手市場大爆發，緊接的3月報復式散貨，狂錄約4170宗成交，創一手新例後單月新高。事隔一年，今年財政預算案優化百元印花稅階梯，一手市場重現去年旺勢，發展商一窩蜂推盤。單計3月不足10日，已先後有4個新盤發售及開價，其中暫以南首銷情最標青。

南首昨日次輪推售，場面繼續熱鬧。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，截至下午3時暫售40伙，包括21伙開放式、15伙一房及4伙兩房戶，套現約1.88億，對銷情非常滿意。所有折實價低於400萬元的開放式單位售罄。項目短短8日售出221伙，占可發售單位236伙近94%，套現近11.5億。

至於9日進行次輪推售172伙的YOHO WEST PARKSIDE，昨日截止收票，共接獲7782個認購登記，超額認購逾44倍，今日發售的單位有望沽清。該盤剛過去周三（5日）首輪推售119伙，極速於7小時內搶清，套現逾6.22億元，暫為本月銷情榜第三位，若然今日再度沽清又或售出過百伙，將以後來居上姿態膺本月賣樓王。

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