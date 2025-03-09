香港新質生產力招聘會 華為、阿里搶人才

首屆「新質生產力」招聘會提供逾2000個創新科技就業機會，現場人頭湧湧。(翻拍自TVB電視畫面)

香港 生產力局昨日舉辦首屆「新質生產力」人才招聘會反應熱烈，吸引大批求職者到場。招聘會匯聚超過40間國際、內地及本地知名企業參與，包括阿里巴巴、華為 、國泰、中電、恒生銀行等，提供逾2000個與創新科技相關的就業機會。

大公報報導，創新科技署署長李國彬在人才招聘會開幕典禮上表示，人才是發展創新的關鍵要素。特區政府為了發展、培養、吸引及挽留創科人才，推出了很多措施，包括推動InnoHK創新香港研發平台、資助科研機構聘請人才等。政府亦十分支持生產力局推出的「新質生產力人才培訓計畫」，希望借助計畫助力發展具有香港特質的新質生產力。

李國彬鼓勵參與者積極把握機會，投身創科業界，為香港的創科發展注入新動力。

報導指出，招聘會還設有多場職業講座、行業體驗活動及工作坊，內容涵蓋航空業、低空經濟、投資銀行、生涯規畫、LinkedIn形象與人脈管理、面試技巧、演講表達及數碼營銷等領域，幫助求職者提升競爭力，發揮所長。

據報導，昨日一早華為攤位前就有不少求職者駐足，華為香港副行政總裁黃家恆表示，本次計畫招募軟件工程師、技術服務人才及項目經理等人才，他強調公司廣納人才，無論來自何地，只要對參與香港數字化及智能城市建設有興趣，均歡迎。

另一間知名企業阿里雲同樣吸引眾多求職者關注。該公司表示，此次招聘主要針對香港及澳門，計畫招募多個方向的解決方案架構師，涵蓋大數據、人工智能等領域，同時亦開放業務發展經理職位，涉及金融、零售和綜合性企業及金融私有雲等行業。

「參加招聘會主要是為了深入了解市場環境與行業需求。」來自嶺南大學的碩士生梁同學表示，他已在內地創立一間初創公司，此次除了尋找與專業相關的職位外，也希望透過招聘會探索潛在的創業機遇。同伴張同學表示，期望找到月薪2萬至3萬港元的工作。

另據文匯報報導，勞工處昨日亦在招聘會設攤位，介紹「大灣區 青年就業計畫」，鼓勵企業聘請香港青年到大灣區內地城巿工作。勞工處大灣區青年就業科勞工事務主任張佩芳表示，今年放寬至29歲以下及持副學位或以上學歷人士參與，並上調參與企業津貼，提供逾1000個職位。