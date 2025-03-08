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裸辭移居日本4個月告急 港夫婦視頻叫窮 追夢被酸發夢

香港新聞組／香港8日電
一對香港夫婦只帶了六個月的生活費移居日本「追夢」，但抵日4個月拍影片「告急」，惹來網民聲討。（視頻截圖）
一對香港夫婦只帶了六個月的生活費移居日本「追夢」，但抵日4個月拍影片「告急」，惹來網民聲討。（視頻截圖）

一對香港夫婦近日裸辭「追夢」移居日本，但只帶六個月的生活費，抵日4個月已花不少生活費，因此拍影片「告急」，卻惹來不少網民聲討，事件更廣傳至其他社交平台及討論區惹熱議。

香港01報導，香港夫婦Brian在10月開設YouTube頻道「Brian在日本住」，主要介紹他們在日本的生活點滴。日前他們上傳了一條題為「重大公告：我們在日本的生活費快用盡… 」的短片，片段中透露自己的財務狀況。

他們指4個月前只帶了半年生活費來日本，而留在日本只有四個方法，分別是工作簽證、留學簽證、經營管理簽證和創業簽證。他們謂工作簽證因違背來創業的初衷固不考慮，也不想花一大筆費用讀書，而經營管理簽證須500萬日元（約3.3萬美元）資本才可申請，他們暫時未有這筆資金，於是只餘下2年的創業簽證可選擇。2人透露希望能靠拍YouTube創業，以及分享營運YouTube的知識，以幫助其他低成本創業的人士。

Brian表示自己1月的收入可應付四分之一支出，2月的收入可應付房租，但「經常要吃冷凍食物和平價便當維生」，如果要應付其他的生活費和頻道發展遠遠未夠，所以希望推出會員制資助YouTube創作，例如買gopro器材、製作有成本的題材、甚至出鏡的衣服等，以支持他們追夢，並希望3年後拿到經營管理簽證留在日本，「再去幫有其他夢想的人」。

片段一出即惹來大量負評，更被轉載至Threads及連登（LIHKG論壇）討論區，「追夢同發夢真係有分別」、「可能很難聽，靠自己努力成功的叫理想，靠别人成功的叫施捨」，但也有留日的過來人忠告，其實日本政府未必承認其事業計畫，另外也有網民認為應返兼職賺錢幫補，也有人大讚此片瀏覽量激增，已變相成功吸引眼球。

工作簽證 日本 YouTube

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