港保安局長赴泰國統籌 不牽涉交贖金 再多6豬仔返港

香港示意圖。(圖/shutterstock)

港府 營救被「賣豬仔」禁錮緬甸 園區港人有新進展。再有3男3女被誘騙至東南亞國家的香港人獲救，7日及8日先後返港，至今已有25位港人獲救回港。香港保安局長鄧炳強7日指，是次屬「營救行動」，不牽涉交贖金，他赴泰後與當地國防部及警方高層統籌行動，確保涉事港人安全。

明報報導，鄧炳強透露，涉事港人身體狀况良好，港府會繼續營救餘下3名求助人。協助被困者家屬的前區議員余德寶稱，家屬獲悉消息後感到雀躍，而他手上仍有一宗個案未離開緬甸園區，家屬近日無法聯繫，冀港府盡力營救。

據報導，鄧炳強7日午從泰國 返港後會見傳媒，提到過去兩天前往曼谷參與統籌營救涉事港人行動。獲救6人包括3男3女，介乎29至44歲，被非法扣留介於5至7個月，在園區獲救後由緬甸軍方深夜將之送往泰國湄索，7日午抵達曼谷。鄧稱，有關港人均在網上看到聲稱有「賺快錢」機會的廣告，可能協助帶貨或金錢，被誘騙至泰國後再被送去緬甸。保安局表示，其中5人7日晚在專責小組成員陪同下回港，餘下一人料8日返港。

報導稱，鄧炳強續稱，赴泰後與當地警方、國防部監察和統籌整個行動，由於牽涉不同國家和執法單位，以及一些「很特別和隨時變化」的情况，作為專責組的組長是「責無旁貸」。他說曾透過視像與6名港人傾談，得悉他們安全、身體狀况良好，又稱他們對參與營救行動的人和單位表示感激，期盼稍後返港與家人見面。

報導說，余德寶7日引述家屬稱，感謝港府及保安局協助6名求助港人平安回港，理解當局仍有程序需處理，包括安排涉事港人到警署錄口供或到醫院驗傷等，惟希望盡快完成，讓涉事港人盡快回家團聚休息。至於有否再接獲求助個案，余德寶稱近日再有港人求助，稱與身處緬甸的家屬失聯，詳情有待核實。