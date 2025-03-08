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香江觀察／李嘉誠賣巴拿馬運河2港口股權 是喜是憂？

香港特派員李春
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港富商李嘉誠近日雙喜臨門，一喜是他蟬聯香港首富，一喜是他賣掉除中港外持有的全球碼頭，包括巴拿馬運河的兩個港口。對第一喜大家都理解，也不能不佩服；對第二喜有人卻指是憂，還有各類政治性說三道四。但有香港論者說，李超人行事，凡人要待一兩年才看明白，所以喜在8個字，「政治避險、經濟收成」。

對李嘉誠雙喜臨門之第一喜，說數字大家就懂，即估算其身家為373億美元，較去年高出3%，在香港是個人和家族財富之最。要知去年中國經濟很差，香港經濟也不行，李嘉誠的財富能有增長，是其投資組合表現得好，那投資組合來自投資眼光和技巧，而不是政治高蹺踩得好，這應無爭議。

對第二喜，也可先看看數字，即李嘉誠旗下的香港長和系，除繼續持有內地和香港的碼頭外，將包括巴拿馬兩個碼頭在內的全球約43個碼頭，打包出售港口業務，料可獲逾190億美元，出售對象是美資貝萊德牽頭的財團，這從金額和內容來說，都是可以轟動全球的大單，當然有人報喜，有人報憂，還有人罵大街。

不去細分析這單生意利弊好壞，只引有研究李嘉誠的人講了4句話。首先一句叫高認可，李嘉誠賣碼頭的消息傳出，港股市場上李嘉誠長和系的股價，暴升2成2，這升幅驚人，顯示香港市場高度認可。

其二是急獲利。有人說碼頭生意是生蛋的雞，李嘉誠視之為仔。但這單生意，拿回約190億美金也即約1482億港元，相當於消息傳出前長和的市值，這是獲利還是虧本？看來不用多說。

其三，知深淺，識大局。有人為此罵李嘉誠是奸商甚至漢奸都罵出來了，應屬無知。這單生意事涉全球焦點，捲入巴拿馬和中美三國，所以李嘉誠96歲，都要親自出馬，以李嘉誠的知深淺，你怎麼敢說他沒有大局觀，沒有為此與中國高層溝通呢。

其四，知未來。李嘉誠投資眼光奇準，除他本人是天才，還因有專業的研究團隊。所以多年前北京有人罵「李嘉誠跑了」，數年之後才懂中國房地產業可以爆雷。李嘉誠什麼也沒說，但中美貿易戰爆發，全球化崩塌，地緣格局將有重大改寫，港口碼頭的未來，也許超人早看了一、兩年。

於此，香港有人稱大喜，說這千億港元的碼頭大單，可能是李嘉誠一生最後也最大的經典之作。

香港 巴拿馬運河 房地產

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