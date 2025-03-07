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40%港女曾遇職場暴力 14%稱被恐嚇過 70%苦主隱忍

香港新聞組／香港7日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

8日是一年一度的「三八婦女節」。香港工聯會與勞聯6日分別發表關於女性職場及其身心健康的調查報告，當中工聯會的調查顯示，約40%受訪在職女性曾面對職場暴力，其中70%苦主選擇隱忍。

文匯報報導，調查又發現，不少女性為照顧家庭而忽略了身心健康問題，即使有病亦甚少求醫。工聯會及勞聯促請特區政府積極推廣互相尊重平等的職場文化，共同構建和諧工作間，又建議政府推出平衡工作與家庭上各階段的支援措施，讓婦女安心生活。

工聯會婦女事務委員會於今年初接獲女性工人求助，反映她們在工作期間遭受顧客肢體暴力及同事的恐嚇行為，對女職工帶來嚴重困擾。為此，工聯婦委於今年2月成功訪問了264名在職女性，發現約40%受訪者遭受職場暴力，其中絕大部分涉及言語攻擊或侮辱，有57.8%曾遭當眾辱罵或貶低，分別有11%及14%受訪者更稱曾遭肢體暴力及恐嚇。

調查又發現，近80%施暴者為同事或上司，反映熟人環境中的暴力風險較高。70%曾遭受職場暴力的受訪者選擇隱忍，而即使會向公司反映，逾半個案最終仍未獲妥善解決。

工聯婦委副主任、立法會議員陸頌雄透露，曾處理過一宗專營巴士女車長因泊車問題與男車長發生爭執的個案。當事人被對方不停用手機貼面式拍攝，並且以粗言穢語辱罵對待，事後該名男車長雖已辭職，但女車長受很大滋擾，須看精神科醫生及服用安眠藥。他批評巴士公司處理投訴進度緩慢，更牽涉複雜的行政程序，而男車長辱罵事主的內容涉及性騷擾，巴士公司卻沒有撰寫正式報告。

工聯會副會長、工聯婦委主任程岸麗指，公共服務業、餐飲及建築等行業有較高幾率發生職場暴力，醫療保健及文職等行業則較少發生，表明不同行業的職場環境存在顯著差異。

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