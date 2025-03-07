我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普喻砍人像手術刀一樣精準 馬斯克要議員別怪他裁員

南韓總統尹錫悅獲釋 法院裁定撤銷逮捕 保釋期間續受審

船商憂美中角力 抵港遠洋船次比4年來跌3成 差過疫情

香港新聞組／香港7日電
路透引述消息指出，部分航運公司正低調地將業務遷出香港，並註銷在港的船舶登記，另翻查港府資料發現，以「香港區旗」抵港的遠洋船隻船次，在過去4年大跌逾30%。（路透）
路透引述消息指出，部分航運公司正低調地將業務遷出香港，並註銷在港的船舶登記，另翻查港府資料發現，以「香港區旗」抵港的遠洋船隻船次，在過去4年大跌逾30%。（路透）

受累於美中關係緊張，香港國際航運中心地位正逐步惡化。路透6日引述消息指，部分航運公司正低調地將業務遷出香港，並註銷在港的船舶登記，為了避免在美中角力中，船隻可能被中國當局徵用，或遭受美方制裁；數據顯示，在港註冊的遠洋船數量比4年前減少逾8%，當中近百艘過去2年改於新加坡和馬紹爾群島登記。翻查港府資料，發現以「香港區旗」抵港的遠洋船隻船次，在過去4年大跌逾30%，比疫情更差。

路透引述20多位航運高層、保險公司和熟悉香港的律師指，業界正憂慮美中緊張局勢升級，特別是在台灣問題上，作為重要海運樞紐的香港，不得不在北京的壓力下，去支持中國的國家安全利益。

自由亞洲電台報導，據國際獨立海事數據公司「VesselsValue」分析，儘管有大量中資船舶湧入香港註冊，但以今年1月最新數據顯示，在香港註冊的遠洋船舶有2366 艘，比4年前的2580艘少逾8%。

翻查港府最新數據，發現以「香港區旗」抵港的遠洋船隻船次，由2017及2018年逾3000艘高峰逐年下跌；2024年只有1875次，比2020年新冠疫情爆發時的2735次，大跌逾30%。

事實上，美國政府去年9月及之前都多次警告美國企業，因應港區國安法實施、中國利用香港規避制裁和擴張勢力，在香港經營的風險愈來愈高。上月，美國貿易代表辦事處建議，向中國航運公司和其他經營中國製船隻的公司，徵收高額美國港口費，以對抗中國在造船和海運物流領域的「針對性主導地位」。

港府回應路透指，鑑於地緣政治和貿易環境不斷變化，航運公司審查營運情況是很自然的事，強調「登記船舶數量在短期內波動屬正常」；又指沒有法律授權香港領導人徵用船隻在中國商船隊服役，但拒絕回應在中美衝突期間，會否有機會運用殖民時代的緊急權力，包括控制船隻和財產。

香港 港府 疫情

上一則

廣州開全中國首個老年大學DeepSeek班 名額「秒光」

下一則

成都機器狗接入DeepSeek 「鹿舟」上崗巡田了

延伸閱讀

美國擬對所有和中國有關船隻徵收港口費 促盟國跟進

美國擬對所有和中國有關船隻徵收港口費 促盟國跟進
李嘉誠帶領長和賣巴拿馬港口 從政治漩渦抽身又大賺

李嘉誠帶領長和賣巴拿馬港口 從政治漩渦抽身又大賺
路透：川普擬撤銷24萬在美烏克蘭公民合法身分

路透：川普擬撤銷24萬在美烏克蘭公民合法身分
赴港團員涉洗錢被捕 傅崐萁批綠見獵心喜、抹黑抹紅可恥

赴港團員涉洗錢被捕 傅崐萁批綠見獵心喜、抹黑抹紅可恥

熱門新聞

小米商城「不銹鋼直飲杯」上線不久，就被搶購一空。（取材自極目新聞）

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

2025-03-04 20:11
網紅「迅猛龍 特蕾莎」EQ高，有抖音第一美女的封號。(取材自微博)

「廈門林志玲」停播3個月 考研成績揭曉 籲粉絲多讀書

2025-02-27 05:30
3月1日，星銳二年級隊球員段昂君（中）在比賽中投籃。（新華社）

中國CBA打輸大學生 球迷嗆：拿百萬年薪被沒工資的學生按地上磨

2025-03-02 21:30
網傳花魁視頻。（視頻截圖）

到底多美？長沙「頭牌花魁」吸40嫖客擠爆小巷 網友圍觀

2025-03-06 04:30
北大研究團隊在實驗室開展腫瘤惡液質研究工作。（新華社）

中國科學家揭開癌症晚期患者「極度消瘦」之謎

2025-03-01 10:19
現場大屏跳出的不雅照片。新娘說一張「明顯在酒店床上拍攝的、裸著上半身的側身照片」。（取材自光明網）

上海婚禮屏幕播不雅照30秒 600賓客竊竊私語：是新娘嗎？

2025-03-02 08:30

超人氣

更多 >
中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰
女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航
「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒

「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒
驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄

驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄
國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標

國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標