船商憂美中角力 抵港遠洋船次比4年來跌3成 差過疫情

路透引述消息指出，部分航運公司正低調地將業務遷出香港，並註銷在港的船舶登記，另翻查港府資料發現，以「香港區旗」抵港的遠洋船隻船次，在過去4年大跌逾30%。（路透）

受累於美中關係緊張，香港 國際航運中心地位正逐步惡化。路透6日引述消息指，部分航運公司正低調地將業務遷出香港，並註銷在港的船舶登記，為了避免在美中角力中，船隻可能被中國當局徵用，或遭受美方制裁；數據顯示，在港註冊的遠洋船數量比4年前減少逾8%，當中近百艘過去2年改於新加坡和馬紹爾群島登記。翻查港府 資料，發現以「香港區旗」抵港的遠洋船隻船次，在過去4年大跌逾30%，比疫情 更差。

路透引述20多位航運高層、保險公司和熟悉香港的律師指，業界正憂慮美中緊張局勢升級，特別是在台灣問題上，作為重要海運樞紐的香港，不得不在北京的壓力下，去支持中國的國家安全利益。

自由亞洲電台報導，據國際獨立海事數據公司「VesselsValue」分析，儘管有大量中資船舶湧入香港註冊，但以今年1月最新數據顯示，在香港註冊的遠洋船舶有2366 艘，比4年前的2580艘少逾8%。

翻查港府最新數據，發現以「香港區旗」抵港的遠洋船隻船次，由2017及2018年逾3000艘高峰逐年下跌；2024年只有1875次，比2020年新冠疫情爆發時的2735次，大跌逾30%。

事實上，美國政府去年9月及之前都多次警告美國企業，因應港區國安法實施、中國利用香港規避制裁和擴張勢力，在香港經營的風險愈來愈高。上月，美國貿易代表辦事處建議，向中國航運公司和其他經營中國製船隻的公司，徵收高額美國港口費，以對抗中國在造船和海運物流領域的「針對性主導地位」。

港府回應路透指，鑑於地緣政治和貿易環境不斷變化，航運公司審查營運情況是很自然的事，強調「登記船舶數量在短期內波動屬正常」；又指沒有法律授權香港領導人徵用船隻在中國商船隊服役，但拒絕回應在中美衝突期間，會否有機會運用殖民時代的緊急權力，包括控制船隻和財產。