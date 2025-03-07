香蕉煎餅、芝麻糊…米其林必比登 港66餐廳澳11店入選

米其林必比登推介2025，香港香蕉仔。（取材自米其林官網）

《香港澳門 米芝蓮（米其林）指南2025》必比登推介名單6日出爐，年共有66間香港餐廳及11間澳門餐廳入選，當中9間香港餐廳為全新上榜，囊括街頭小吃、中外美食，充分體現香港薈萃中西飲食文化的特色，包括憑香蕉煎餅打出名堂的「香蕉仔」、台灣餐廳「ART & TASTE」，以及馳名石磨黑芝麻糊的「暖心芝作」等。

大公、文匯報報導，米芝蓮指南國際總監Gwendal Poullennec表示，在今年的名單中，香港與澳門的餐飲界再次展現獨特多樣性和活力。

米其林必比登推介2025，香港阿鴻小吃。（取材自米其林官網）

入選必比登推介名單的食肆，均以實惠價格為客人帶來「物有所值」體驗，以合理價格提供三道菜式美食，價格不超過400元才能上榜。港澳今年共有10間食肆新上榜，9間香港新上榜食肆分別為「ART & TASTE」、「香蕉仔」、「潮家宴」、「暖心芝作（太子）」、「阿鴻小吃」、「JUNO 」、「強記美食」、「lulu BAOBAO」及「泰排檔」；至於澳門唯一新上榜食肆為「Justindia 印象派」。

米其林必比登推介2025，香港Juno。（取材自米其林官網）

位於中環雲咸街、主打台灣味道的ART & TASTE，是餐廳「吃什麼」結業後，由其中一位老闆以及原有的廚房團隊合作開設，餐廳菜單不僅保留了經典牛肉麵、滷肉飯及蛋餅，還提供多款地道的台灣小吃，讓食客能夠體驗正宗的台灣風味。推介外省牛肉麵，除了湯頭香濃，麵條彈牙，半筋半肉的搭配軟腍入味，讓人一試難忘。

而位於元朗的香蕉仔自2019年創立，憑藉獨特的香蕉煎餅逐漸有名氣，價錢由35元（港幣，下同，約4.5美元）起，非常大眾化。

另一小店、暖心芝作（太子）主打用石磨即場將黑芝麻磨成糊，製成各類甜品及小吃，包括芝麻糊、雪糕、流心布丁及黑芝麻豆漿等，其中黑芝麻菲林捲更是店內招牌，門外經常大排長龍。

本次「米芝蓮」必比登推介名單出爐，多間本地平民食店上榜，有金融業人士疫情 後開設泰式街頭美食大排檔，不足百元即可品嘗招牌的和牛船麵、和牛炒飯，以及百元左右的泰式蠔餅都十分受歡迎，希望以更貼地價格，為港人帶來正宗的泰國風味，讓更多人能夠留港消費，帶旺小店經濟。