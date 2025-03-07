李嘉誠賣巴拿馬2港口 大賺190億美元還從政治漩渦抽身

香港首富李嘉誠旗下長和集團出售巴拿馬運河等港口，外媒指96歲的李嘉誠親自參與談判，數周內就使長和從政治漩渦抽身且大賺逾190億美元。（路透）

香港 首富李嘉誠旗下長和集團出售巴拿馬運河 二個港口，獲利超過190億美元現金，震驚市場。觀察這項交易，長和面對美國施壓沒有公開回應，而是低調交易，外媒更指96歲的李嘉誠親自以視訊會議等方式參與談判，數周內就使長和從政治漩渦抽身且大賺。

美國總統川普 多次表明要拿回巴拿馬運河，美國國務卿盧比歐1月接受媒體訪問時表示，巴拿馬運河兩端港口是由一家總部位在香港的公司營運，「每家在中國或香港營運的公司均受中國控制，比以往任何時候都更受中國控制」，它們必須做中國政府要它們做的事。

營運巴拿馬運河兩端巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal），是和記港口集團持有的巴拿馬港口公司，其母公司長江和記實業捲入這場地緣政治風暴中。

正當外界關注長和如何拆彈、保留核心的港口業務等，長和並沒有公開回應。直至4日長和突然公布，與美商貝萊德組成的財團達成原則性協議，出售和記港口持有的巴拿馬港口公司90%股權，及長和在和記港口與相關公司持有的80%有效控制權益。

在這次交易中，長和獲得超過190億美元的現金收入，接近長和的市值，消息震驚市場，帶動股價急漲。

澳洲金融評論報6日報導，長和認為，單因政治敏感就出售巴拿馬運河的港口並不明智，但此舉是為公司扭轉過去數年股價下跌的好機會。

外界普遍認為長和是在地緣政治壓力下出售港口。有不願具名的香港金融學者表示，若長和繼續營運巴拿馬運河港口，可能面對訟訴，影響其他港口營運。

香港時事評論員表示，外界認為李嘉誠是受到美施壓而出售港口，但從另一角度看，這是商業行為的精準計算，「可能這次是以退為進，為日後帶來更大利益」。

另據法廣網引述法新社在題為「川普向國會發表的主要誤導性聲明」一稿中指出，「迄今為止，美國並沒有任何 『收回』巴拿馬運河的法律依據，20多年來，運河的主權一直屬於巴拿馬」。

當川普5日興奮地把巴拿馬港口轉手美企形容為美國的「征服」和「勝利」時，巴拿馬總統回應：「川普總統再次撒謊」，「巴拿馬運河並不存在歸還的問題，雙邊討論中也從未提出這個問題。」

川普自認大勝，至少可以說精神上勝利了。真正得到實惠，擺脫地緣政治糾紛，撈了一大筆的卻是李嘉誠旗下的長和集團。