港人赴台定居規定傳改嚴 港台協進會：反映台管制有問題

李大壯是中國大陸14屆全國政協委員、港澳台僑委員會委員，屬於全國台聯界別，他同時也是香港的中華新時代智庫基金會理事長，和港台經濟文化合作協進會主席。(記者陳政錄／攝影)

近日傳出台灣政府有意以國安為由，改嚴港人赴台定居規定，甚至研究新增「長期居留」選項。港台經濟文化合作協進會主席李大壯5日表示，港台關係密切，許多港人到台灣發展是自由選擇，也遵守當地法律，若台灣要以此為由改變，可能反應政府管制能力有問題，也不是一個文明、民主的社會。

李大壯近日作為大陸全國政協委員，出席大陸全國「兩會 」，他在5日出席政協台聯界別小組會後，做出上述表示。

李大壯說，台灣和香港 的往來相對自由，人員的流動也是自由選擇，例如如果你認為在某些條件下，去台灣生活比香港好一點，或者是工作關係。他舉例，自己在香港常去的一間餐廳是做烘培的，老闆最近考慮到台灣發展，就向他諮詢。

因此，對傳出台灣可能將港人居留滿1年可申請定居的規定延長至4年，並研究新增「長期居留」選項，讓港人可永居但沒有台灣身分證。李大壯質疑，台灣的法律根據不同時間改變；他進一步稱，若要指控某些港人到台灣是「通敵」、「做特務」，或有「國安問題」，「難道進來的時候沒有檢查嗎？」，現在弄一個理由出來要改變，客觀上來說很難被接受，這也反映了政府的管制能力有問題。

因此，李大壯說，如果是一個文明、民主、守法的社會，應該想清楚事情是不是做錯了，而不是讓人民承擔結果。

李大壯是大陸全國政協委員，屬台聯界別，也是港台經濟文化合作協進會主席。港台經濟文化合作協進會與我方的台港經濟文化合作策進會，是台港兩地於2010年各自成立，推動台港經貿文化交流的對口組織，但近年雙方互動陷入低迷。

此外，李大壯也在參會期間，接受大陸全國台聯旗下「台聲」雜誌社專訪，就兩岸關係喊話，推動兩岸之間交流交往，要積極主動創造機遇。他提出，可以通過一些貼近民眾生活、接地氣的方式來推動兩岸交流，比如與年輕人深入對話，傾聽他們內心真實想法，採取創新方式，比如邀請故宮 文物專家、歷史學者等赴台展開歷史文化領域的深度交流，不斷豐富推動兩岸關係良性發展的有益探索。