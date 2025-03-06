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香港「驚蟄」打小人 鵝頸橋排隊2小時 內地客微信下單

香港新聞組／香港6日電
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3月5日是中國傳統二十四節氣「驚蟄」，香港灣仔鵝頸橋下聚集了不少街坊市民前來「打小人」，借以驅除厄運趕走小人祈求平安。（中通社）
3月5日是中國傳統二十四節氣「驚蟄」，香港灣仔鵝頸橋下聚集了不少街坊市民前來「打小人」，借以驅除厄運趕走小人祈求平安。（中通社）

5日是中國傳統農曆二十四節氣中的「驚蟄」，按照傳統，港人會請仙姑「打小人」驅走瘟神。香港「打小人」熱門地點銅鑼灣鵝頸橋底人頭湧湧，鞋子敲打砧板的啪啪聲此起彼落，各個檔口都大排長龍，有熱門檔口更要輪候達兩小時。

綜合大公、文匯報報導，港人「打小人」目的各有不同，為事業、感情或健康樣樣有，亦有市民視「打小人」為香港特色文化進行寫生；期間更有疑似黑工蒙混開檔，被巡邏警員發現涉違反逗留條件帶走。

許多市民坦言一直有「打小人」習慣，盼望未來一年平安健康。過去6年都有請人「打小人」的潘小姐表示，「打小人」更像一種心靈寄託，讓自己生活順利，健康幸福即可。

開業超過20載的黃吉利檔口負責人之一的黃小姐表示，驚蟄前後三日是「打小人」黃金時期，檔口已從4日清晨7時開始工作，夜晚更需通宵加班。5日下午2時許，現場仍有三條人龍打蛇餅，估計需等候一、兩小時，才能接受約兩、三分鐘的「打小人」服務。

黃小姐透露，除現場人龍外，亦有不少內地客人網上輪候，「又有超過60（內地客）人在微信下單，等我們處理，但之前的邀請都還沒做完。」

不少遊客慕名而來，來自廣東的左小姐說，由於工作不順利，被同事惡意針對，為給自己發洩和出氣，專程趁驚蟄日赴港「打小人」，盼望來年能驅惡、求平安。從台灣地區來港旅遊的王先生覺得，「打小人」是香港本地風俗文化，想體驗一番，又笑言這次要打的「小人」正是他教學上的教授。

在喧囂聲中，其中一檔口卻異常冷清。檔主阿花表示，由於自己功力尚淺，於是邀請師傅（拜神婆）代勞，惟在警方突擊行動中，該名師傅被發現沒有香港身份證，違反逗留條件，最終被帶離接受調查，「這些師傅跟我是合作夥伴，都來自內地，原打算一齊擺檔打小人，做吓小生意。」她慨嘆現在唯有自行接生意。

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