去年遊港台灣旅客大增 內地客在港消費跌至8年來新低

香港觀光數據顯示，外來客在港消費比去年大幅下跌兩成，內地旅客在港人均消費更創下8年來新低；圖為4日在尖沙咀的遊客。（中通社）

香港觀光 ，去年旺丁不旺財。數據顯示外來客在港消費，較上年大幅下跌兩成。其中內地旅客在港消費跌到八年來新低。但台灣旅客赴港人數大增，成為內地客之外香港旅客來源之最，人均消費高過內地客。排在台灣之後的，是菲律賓和美國。

香港旅遊發展局公布去年觀光客在港消費數字，去年整體旅客人均消費為5500元（港幣，下同，約707.6美元），較2023年的6900元下跌兩成。在香港觀光客中占絕對比率的內地旅客，人均消費下跌至5000元，較2023年及2018年少1500元及2000元，是自2017年以來最低。但非內地旅客消費表現較佳，人均消費6600元，長途市場旅客更人均消費7500元。

從旅客來源地看，內地仍是香港旅客主要來源地，但在內地旅客之外，台灣旅客到港人數最多，一年超過124萬人次。

內地旅客在港人均消費跌至近年新低，香港旅發局總幹事程鼎一認為，反映旅客消費模式改變，業界需要轉型，旅發局會繼續推廣「旅遊+」以及「盛事+」，希望令旅客感到「一場來到」都願意多消費。

香港旅發局又預估，今年香港旅客將達4900萬人次，較去年上升一成，預測平均逗留時間維持3.2晚，預測整體旅客人均費與去年一樣，維持約5500元。

為達目標，香港旅發局會加強宣傳香港的地道文化、山徑、海島、研學、賽馬及美食，推出主題為「咫尺自然的香港」全新宣傳片，還特別要強化香港「穆斯林友好」目的地形象，製作全新培訓素材，加強前線旅遊從業員對穆斯林文化認知。

香港新聞組／香港5日電

明報報導，面對財政預算案宣布下年度港府 向旅發局的撥款減近兩成，程鼎一明言「一定會用到儲備」，並提到原定每月舉辦的無人機及煙火表演會改為配合節慶或活動上演，要更「精準發放」，跨年倒數等六大旗艦盛事及宣傳工作不受影響，但會提高內部工作效率壓縮開支。

據報導，旅發局4日舉行傳媒午宴，交代去年訪港旅客人次達4500萬，按年升31%，當中3400萬為內地客，續居客源市場榜首。非內地客源首3位為台灣、菲律賓及美國，訪港人次按年上升介於48%至55%，當中菲律賓訪客更破100萬紀錄。對比2018年，去年內地和非內地訪客分別回復至新冠疫情前的67%及73%，唯菲律賓訪客人次超越疫前，多出29%。