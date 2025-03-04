港去年貪汙投訴逾2058宗 按年升3% 公部門警隊最多

香港示意圖。(圖/shutterstock)

負責監察香港 廉政公署各項工作的4個獨立諮詢委員會，3日發表2024年工作報告，指去年廉署共接獲2058宗與選舉無關的貪汙投訴，較2023年增加3%，其中有480宗涉及港府 部門，按年升6%。另外，廉署去年檢控207人涉及104宗案件，同年有119人被定罪，而轉介決策局及部門考慮作紀律處分及行政處理的港府人員就有64人。

文匯報報導，審查貪汙舉報諮詢委員會主席陳智思表示，投訴不等於最終會被檢控，無需刻意逐年比較；又指多人前來投訴是一件好事，反映市民重視反貪防貪文化，香港整體的廉潔文化沒有特別大改變，見不到有系統性問題，亦沒有集團式貪汙。

在去年接獲的2058宗投訴當中，涉及港府部門和公共機構的投訴分占23%及7%，私營機構的投訴則占整體貪汙投訴70%，共有1438宗。

樓宇管理業仍然是重災區，錄得509宗投訴，成為最多投訴的界別；建造業投訴錄得190宗，按年上升45%，成為第二多投訴的界別；緊隨其後的是金融及保險 業，2024年分別錄得95及45宗。

至於涉及港府部門的貪汙投訴中，針對香港警務處的投訴最多，有108宗；針對懲教署的投訴數字也按年激增144%，錄得44宗；食環署亦有44宗。陳智思表示，若以過去5年針對港府部門投訴的平均數字548宗來看，2024年的數字仍處於低位，雖然懲教署投訴數字急升，但2024年無人遭到檢控，又透露有10宗投訴是來自懲教署內部轉介，反映部門的廉潔意識。

另有140宗投訴涉及公共機構，錄得最多貪汙投訴的分別是醫管局、港鐵和馬會，當中針對醫管局的投訴錄得25宗，按年上升4%，繼續成為最多投訴的公共機構；港鐵公司投訴只有15宗，但按年急升276%，馬會投訴亦有12宗，按年升200%。

被問到涉及懲教署、港鐵及馬會的貪汙投訴明顯增加，陳智思指每年投訴數字都會因不同原因上升或下跌，但接獲投訴不代表最終會被檢控，大多數港鐵及馬會的貪汙投訴涉及行政人事管理，不涉及服務。陳智思認為，越多人向廉署投訴，對港府、公私營機構帶來一種壓力及監察，其實是一件好事。但若看過去多年的平均數，會發現香港整體的廉潔文化沒有特別大改變，見不到有系統性問題，亦沒有集團式貪汙。