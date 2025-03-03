我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美客機又出意外 機艙偵測到煙味 92人班機緊急折返

還是加州人的驕傲嗎 In-N-Out總部將遷田納西

新光戲院結業 「粵劇特朗普」6月移師西九 上演川澤鬧翻

香港新聞組／香港3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港北角新光戲院連日來有大批市民和戲迷聚集，在3月3日結業前拍照，緬懷粵劇殿堂光輝歲月。3月1日晚，經營該戲院12年的「新光戲院大劇場」主席李居明出現，受到粵劇迷歡迎。（中通社）
香港北角新光戲院連日來有大批市民和戲迷聚集，在3月3日結業前拍照，緬懷粵劇殿堂光輝歲月。3月1日晚，經營該戲院12年的「新光戲院大劇場」主席李居明出現，受到粵劇迷歡迎。（中通社）

有52年歷史的北角新光戲院，將於3日正式結業。該院2日、3日兩晚有最後兩場大戲上演，門票早已售清，不少市民2日到場打卡，作最後懷緬；有戲迷瞞著男友，一周內四度入場，更在門外「求飛」，最終獲好心人出讓，大呼幸運。

綜合媒體報導，新光戲院之後如何發展？新光戲院主席李居明透露，正與西九商討，明年移師到西九文化區進行；在6月「粵劇特朗普（川普）」將首先於該處上演四場，並會加入川普與澤倫斯基白宮會面「不歡而散」的情節。

新光戲院結業前夕，傍晚時分戲院門外以及附近的街道，都有人潮，不少人帶備長鏡頭及腳架，紀錄下新光戲院的霓虹招牌、大堂等的影像。2日晚演出劇目「小平你好」的門票早前已售清，戲院門外掛上「全院滿座」的旗幟。

新光戲院主席李居明透露，正與西九商討，於明年將過往在新光上演的劇目，移師到西九文化區進行。他又透露，今年6月5至8日，「粵劇特朗普2025」將首先於該處上演四場，又提到會加入川普與澤倫斯基會面「不歡而散」的情節，而賀錦麗將會「fade out」，又笑言國際局勢到6月前，有好多變數，「可能到6月5日晚，都重要改劇本」。

談到3日晚最後一場演出，李居明表示，多位影視界的名人將入場，當中包括薜家燕。演出晚上11時散場後，新光戲院便會在11時15分正式「拉閘」，預計屆時會有不少人在戲院門外聚集，因此已與警方相討，封閉英皇道部分馬路。

黃小姐一個月前買到2日晚演出的門票，但當時不知道新光結業，對於買到門票感到幸運。她坦言對新光這個老子號結業感到失落，又指失去了新光後，未來要周圍找地方看大戲。

觀眾區小姐在新光入場多年，在該院除了粵劇外，亦觀賞過演唱會，稱讚新光的舞台、燈光、座位都很好，對於新光結業感到不捨。她又表示，期望李居明未來可以「東山再起」，再創高峰。被問到未來會到何處觀看粵劇，她笑言「大師去邊就跟住去邊」。

川普 澤倫斯基 白宮

上一則

香港職場性騷調查 逾6成女性啞忍 僅45.2%企業訂指引

下一則

抗北上消費熱 港酒樓「回憶四大天王」 生意觸底回升

延伸閱讀

請辭交換和平協議？美國安顧問暗示澤倫斯基下台 他直球回應了

請辭交換和平協議？美國安顧問暗示澤倫斯基下台 他直球回應了
英歐領導人聯手草擬烏克蘭和平方案 爭取川普支持

英歐領導人聯手草擬烏克蘭和平方案 爭取川普支持
澤倫斯基不說英語了 未向川普道歉 但準備與美簽礦產協議

澤倫斯基不說英語了 未向川普道歉 但準備與美簽礦產協議
澤倫斯基使用翻譯回答記者提問 表示他不會辭職

澤倫斯基使用翻譯回答記者提問 表示他不會辭職

熱門新聞

消防員雙手撐住褲子已被其拽下的女子。(視頻截圖)

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

2025-02-23 07:30
北大研究團隊在實驗室開展腫瘤惡液質研究工作。（新華社）

中國科學家揭開癌症晚期患者「極度消瘦」之謎

2025-03-01 10:19
50歲大叔的胸部突然變大「如同少女」。（取材自大參考）

河南50歲大叔胸部突變大如少女 原來戒菸嘴癢狂嗑這食物

2025-03-01 07:30
現場大屏跳出的不雅照片。新娘說一張「明顯在酒店床上拍攝的、裸著上半身的側身照片」。（取材自光明網）

上海婚禮屏幕播不雅照30秒 600賓客竊竊私語：是新娘嗎？

2025-03-02 08:30
知名脊髓神經外科專家修波因交通意外20日去世，享年62歲。(取材自北京日報)

中又1位頂尖人才出車禍 脊髓外科專家喪命 陰謀論再起

2025-02-23 10:00
青島保時捷中心2024年度銷冠牟倩文。(取材自快科技)

2年賣340輛保時捷 青島美女銷冠被傳不雅視頻…報警了

2025-02-28 07:30

超人氣

更多 >
方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣
豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷
綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續
波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」

波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」
百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返

百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返