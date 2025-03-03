新光戲院結業 「粵劇特朗普」6月移師西九 上演川澤鬧翻

香港北角新光戲院連日來有大批市民和戲迷聚集，在3月3日結業前拍照，緬懷粵劇殿堂光輝歲月。3月1日晚，經營該戲院12年的「新光戲院大劇場」主席李居明出現，受到粵劇迷歡迎。（中通社）

有52年歷史的北角新光戲院，將於3日正式結業。該院2日、3日兩晚有最後兩場大戲上演，門票早已售清，不少市民2日到場打卡，作最後懷緬；有戲迷瞞著男友，一周內四度入場，更在門外「求飛」，最終獲好心人出讓，大呼幸運。

綜合媒體報導，新光戲院之後如何發展？新光戲院主席李居明透露，正與西九商討，明年移師到西九文化區進行；在6月「粵劇特朗普（川普 ）」將首先於該處上演四場，並會加入川普與澤倫斯基 在白宮 會面「不歡而散」的情節。

新光戲院結業前夕，傍晚時分戲院門外以及附近的街道，都有人潮，不少人帶備長鏡頭及腳架，紀錄下新光戲院的霓虹招牌、大堂等的影像。2日晚演出劇目「小平你好」的門票早前已售清，戲院門外掛上「全院滿座」的旗幟。

新光戲院主席李居明透露，正與西九商討，於明年將過往在新光上演的劇目，移師到西九文化區進行。他又透露，今年6月5至8日，「粵劇特朗普2025」將首先於該處上演四場，又提到會加入川普與澤倫斯基會面「不歡而散」的情節，而賀錦麗將會「fade out」，又笑言國際局勢到6月前，有好多變數，「可能到6月5日晚，都重要改劇本」。

談到3日晚最後一場演出，李居明表示，多位影視界的名人將入場，當中包括薜家燕。演出晚上11時散場後，新光戲院便會在11時15分正式「拉閘」，預計屆時會有不少人在戲院門外聚集，因此已與警方相討，封閉英皇道部分馬路。

黃小姐一個月前買到2日晚演出的門票，但當時不知道新光結業，對於買到門票感到幸運。她坦言對新光這個老子號結業感到失落，又指失去了新光後，未來要周圍找地方看大戲。

觀眾區小姐在新光入場多年，在該院除了粵劇外，亦觀賞過演唱會，稱讚新光的舞台、燈光、座位都很好，對於新光結業感到不捨。她又表示，期望李居明未來可以「東山再起」，再創高峰。被問到未來會到何處觀看粵劇，她笑言「大師去邊就跟住去邊」。