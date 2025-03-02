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金曲獎打敗周杰倫的方大同走了 出道20年 被封香港陶喆

香港新聞組／香港2日電
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方大同驟逝，讓歌迷震驚。（本報資料照片）
方大同驟逝，讓歌迷震驚。（本報資料照片）

有「音樂才子」之稱的香港唱作歌手方大同近年鮮少露面，1日所屬「賦音樂」證實他力抗頑疾5年，仍不敵病魔於上月21日離開人世，享年41歲。他2010年因氣胸（俗稱爆肺）入院，此後曾數次復發，影響歌唱事業。2022年4月突然消失，至去年7月再露面透露患病，並宣布出新專輯。

綜合媒體報導，方大同2005年發表首張個人專輯出道，被冠以「香港陶喆」稱號；入行20年獲不少音樂獎項，2008年在香港商台叱咤頒獎禮」奪男歌手、唱作人金獎、作曲人大獎等，成為「叱咤」有史以來最年輕、出道時間最短的男歌手金獎得主。2011年他在「叱咤」獨攬10個獎。包括「愛愛愛」、「Love Song」、「三人遊」都是他極具代表性的歌曲，

方大同6度入圍台灣金曲最佳國語男歌手，2017年憑專輯「西遊記」打敗周杰倫封王，也幫張學友、張惠妹、王力宏、陳奕迅等天王天后寫歌及擔任和音。他2016年成立音樂品牌「賦音樂FU MUSIC」，2年前推出單曲「清楚點」後幾乎神隱，去年發專輯「夢想家」也沒有宣傳。

去年9月他終於開直播見粉絲，表示「在康復的路上」，歌迷都在等待他復出。賦音樂1日聲明指出方大同在上月21日早上，「平靜而安詳地離開了這個世界，前往生命旅程的另外一個領域，繼續他的使命與夢想，他所留下的音樂與圖畫小說是永恆的精神財富」。

方大同的葬禮1日已圓滿結束，儀式上發放遺言卡片寫著：「時間不等人，隨年齡增長，更能深入理解時間的現實與虛幻。生活給我們帶來各種各樣的轉折和挑戰，但我認為我們的目標之一應該是以雅致得體的態度去走完生命之路。」

方大同寫到：「在我人生中的這個特別時刻，萬事停滯不前，給予了我充分的時間去反思過去、認真思考眼前的一切，並幻想未來。『夢想家』這個名字象徵著，即使面對疾病和人生的種種挑戰，我依然在這裡，充滿了創造的意境和滿懷的夢想。」

經紀人1日澄清方大同並非在美國離世；另有網路謠傳他死於肺纖維化，經紀人不願證實或否認。

方大同1983年於夏威夷出生，父親是職業鼓手，他在上海及廣州生活，後定居香港，從小熱愛音樂及舞台表演，高中畢業後陸續寄創作demo到多間唱片公司，也為母親的英語幼教課程編寫近百首兒歌。

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