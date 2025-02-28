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新加坡料奪Lady Gaga東南亞獨家開唱 學者憂港變「常輸」

香港新聞組／香港28日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

新加坡去年獲美國樂壇天后Taylor Swift巡演東南亞區獨家演出，吸引數十萬旅客入境後，新加坡聯合早報27日報導，該國可能再拿下另一天后Lady Gaga（女神卡卡）演唱會的東南亞獨家主辦權。香港經濟學者稱，如果香港一直輸給新加坡，將損害國際形象；但也有學者認為，演唱會經濟收益很有限，當務之急並非與星爭歌手赴港開個唱，而應著眼於發展金融等傳統優勢產業。

明報引述聯合早報報導，Lady Gaga或於5月在新加坡國家體育場舉辦4至6場演唱會，料可吸引數十萬訪客。報導引述知情歌迷稱，近期亞洲其他城市不會主辦Lady Gaga演唱會，估計與去年Taylor Swift巡演相若，獅城或已奪東南亞獨家主辦權。

媒體27日向文體旅局查詢會否仿效新加坡政策、預料對港推展盛事影響等，局方口頭回覆「沒進一步補充」。該局上周回覆，香港絕大部分演唱會由私人企業承辦，以商業原則運作，港府鮮有提供財政資助。

經濟學者李兆波稱，不少跨國企業決定落戶城市時，除研判當地法規、稅制及經營成本，也考慮城市國際形象，而有多少國際級歌手來開唱，可能也是國際指標之一。他稱香港將迎來英國樂隊Coldplay，「最好當然能請到Lady Gaga」，否則連續兩年輸給新加坡，將損城市形象，「外界慢慢會覺得香港差人一截」。

李強調，當外國以政府層面搶歌手，香港仍停在企業層面，「很難匹敵」，認為千萬元對港府財政九牛一毛，建議勿再拘泥市場主導原則，可將招攬歌手款項視作宣傳香港的推廣費。

中大經濟學系副教授莊太量估計，國際級歌手演唱會獨家主辦權價值不菲，「現在香港港府這麼窮，沒必要（爭獨家）」，認為需小心衡量經濟收益，「若出演費高於可創造的收益，倒不如不做」。莊稱，一兩天演唱會創造的經濟收益有限，香港沒必要在演唱會經濟與新加坡較量，尤其旅遊業在本地生產總值佔比不高，港府應將資源續投放金融界別，做好自己最強的事。

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