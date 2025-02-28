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涉元朗暴動 港前議員林卓廷判囚37月 市民向法官求情

香港新聞組／香港28日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港民主黨前立法會議員林卓廷與6名男子，被控2019年7月21日在港鐵元朗站參與暴動，受審後全被裁定罪成，案件27日在區域法院進行判刑，林卓廷被判處監禁37個月，其餘6名被告判囚25至31個月。

綜合大公、文匯報、明報報導，林卓廷等7人暴動案27日於區院判刑前，美國及加拿大駐港澳總領事館派代表到庭旁聽，而在公眾票輪候隊中排頭位的人凌晨約3時已到場，截至11時開庭前半小時，法庭職員已派出逾100張公眾票。正庭第49庭設多達85個公眾席，最終滿座。多名被告的友人只能到延伸庭，但有在正庭門外與被告打招呼。判刑期間旁聽席傳出哭泣聲。

法官陳廣池一開庭稱，收到署名「香港市民」、替林卓廷寫的求情信，希望法庭輕判，以免被人認為有指鹿為馬之嫌。陳廣池批評在司法程序完結前向法官寄信的做法不當。

陳廣池27日判刑指，2019年暴力事件此起彼落，林卓廷作為時任立法會議員及政治人物，親身到案發現場是在拱火澆油，令對峙局面惡化，其暴動角色有別其他被告，並需為其他閘內人所為的夥同效應負上刑責，加上林未見有任何悔意，遂判處監禁37個月，其中3個月與「35+串謀顛覆政權案」刑期同期執行。其餘6名被告判囚25至31個月。

針對林卓廷判刑，陳官在判詞中指，當年7月21日是多事之秋，港島區有大規模暴亂，元朗區近雞地亦有集結，接著是元朗站內白衣人的暴動。根據林卓廷當晚言行，可見他確實意圖的一些端倪。陳官指，林卓廷到達元朗前發出3份帖文，刻意凸顯所謂「黑社會參與」的元素，而帖文產生磁石效應。其後林的直播和帖文產生疊加效應，進一步深化磁石效應。

在考慮所有因素後，陳官以42個月為量刑起點，而林經審訊被定罪，但由於他同意不少控方案情及案件有延誤，故減刑5個月，判刑37個月。

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