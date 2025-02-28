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港府今年不賣商用地 財源不再像以往過分依賴賣地收入

香港新聞組／香港28日電
港府新財政預算案將從發展經濟，增加利得稅、薪俸稅等各方面增加收入，財政司司長陳茂波強調，未來不再希望政府過分依賴賣地當成主要收入來源之一。（中通社）
港府新財政預算案將從發展經濟，增加利得稅、薪俸稅等各方面增加收入，財政司司長陳茂波強調，未來不再希望政府過分依賴賣地當成主要收入來源之一。（中通社）

港府新一份財政預算案26日公布，提出強化財政整合一系列舉措，以節流、善用港府財政資源及開源為重點。財政司司長陳茂波27日在立法會財委會上進一步解說，指出過往賣地是港府主要收入來源之一，以支持其他發展，但導致土地供應不足、樓價飛升，市民生活壓力增大，故不再希望港府過分依賴賣地收入，而是要從發展經濟，增加利得稅、薪俸稅等各方面增加收入。

大公報報導，他強調，香港要掌握發展的機遇期，投資未來，創科企業及傳統產業都需要大力做好，要加速發展，也要「應使得使」，所以預計未來五年，每年會發債1500億至1950億元（港幣，下同，約192.8億至250.7億美元）。

預算案提出一系列開源措施，包括飛機乘客離境稅由每人120元增至200元；檢討隧道、電動私家車牌照費、停車收費表、交通違例事項罰款；研究向陸路離境私家車徵收邊境建設費；向大型跨國企業集團實施15%全球最低稅和徵收香港最低補足稅等，以增加庫房收入。

陳茂波表示，這個加強版財政計畫是以削減開支為最重要組成部分，同時適度開源，有信心經營帳目到2026至27年度會大致平衡，並且出現盈餘。至於非經營帳目，根據去年測算，在未來五年平均每年投放900億元，為了提速發展，當局已加大至每年1200億元投資。

考慮到地價收入，陳茂波說，雖然目前住宅物業市場較平穩，商業物業市場仍需時消化目前的供應，故決定今年不賣商用地，讓物業市場從平穩中逐步恢復，因此認為適度發債是適合做法，以利用市場資金加速北都及其他公務工程的推進，不失時機地為未來發展創造容量及提供機會，因此綜合帳目會在稍後才能取得平衡。他強調，港府的目標是提供足夠的土地及公私營樓宇供應，令市民能負擔到、住得到、住得好。

回應議員關注香港多項大型計畫的進展，陳茂波表示，目前發展以北部都會區為重，因為北都連接深圳及其他大灣區城市，將會吸引內地和國際的科技企業落戶香港；而交椅洲人工島的土地規畫和研究仍未完成，需要再作審視，重申「明日大嶼一定會排在北部都會區後面」。

港府 香港 預算

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