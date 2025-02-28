78歲香港影視大亨黃百鳴 涉內線交易交保候審

香港資深電影人黃百鳴。( 中通社)

香港 證監會27日在東區裁判法院對資深電影人黃栢鳴（藝名黃百鳴）展開刑事法律程序，指他進行內線交易。黃百鳴獲准以20萬元（港幣，下同，約2.5萬美元）現金保釋。

綜合港媒報導，78歲的影視大亨黃百鳴曾任演員、監製、導演、編劇等，演過多部膾炙人口的經典電影，如「開心鬼」、「家有囍事」等。

事件涉及傳遞娛樂有限公司（前稱天馬影視文化控股有限公司）。香港證監會指出，大約在2017年8月25日至2017年10月17日期間，黃百鳴涉嫌慫使或促致另一名人士，進行天馬影視的股份交易，而黃當時是天馬影視的主席兼控股股東，掌握了他知道有關天馬影視的內幕消息。

根據報導，黃百鳴暫時無須答辯，案件押後至3月27日再審。黃百鳴獲准保釋，條件是須繳交20萬元保釋金、於所提供的住址居住，及在離港前24小時通知證監會。

報導指出，天馬影視於2012年10月31日在香港聯合交易所創業板上市，並於2015年1月9日轉往聯交所主板上市。天馬影視於2017年10月25日公布，黃百鳴以4.86億元賣盤，其後該公司易名為傳遞娛樂有限公司。