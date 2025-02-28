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李嘉誠身家373億元蟬聯港首富 蔡崇信財富急漲27%衝第8

香港特派員李春／香港28日電
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長江和記長江實業主席李嘉誠。（新華社）
長江和記長江實業主席李嘉誠。（新華社）

財富雜誌富比世公布2025年度香港50大富豪榜，李嘉誠蟬聯香港首富，身家較去年增加3%，有約373億美元；阿里巴巴主席蔡崇信，財富增加23億美元，急漲二成七，成為香港富豪榜中身家升得最快者。富比士指出，首50位富豪的總財富按年小幅上升約1.7%，相信因房地產市場面臨困境，國際局勢緊張，抵銷內地刺激措施帶動港股大幅上升的利好因素。

富比士雜誌公布2025年度香港50大富豪榜時說，雖然香港經濟去年僅增長2.5%，地產市場困境又揮之不去，但在中國刺激措施提振了投資者情緒下，推動恒指較去年同期上漲逾三成，香港50大富豪總資產從去年2960億美元增至3010億美元，仍錄得輕微增長。

香港富豪榜排在首位的繼續是香港長和系創辦人李嘉誠，估計他的身家為373億美元，較去年估算高出3%。富比士說雖然李嘉誠旗下長實股價下跌，但其投資組合表現較好。

恒基地產創辦人李兆基。（中新社）
恒基地產創辦人李兆基。（中新社）

香港富豪榜的第二至第四位維持不變，恒基地產創辦人李兆基以292億美元，位居第二；新世界主席鄭家純家族位居第三，但其身家為榜內跌幅最大，較去年減少26億美元為195億美元；李錦記集團的李氏兄妹，以身家162億美元位居第四。華人置業創辦人劉鑾雄排位較去年上升一位，以身家達136億美元排在第五。

香港新世界發展有限公司主席鄭家純。（新華社）
香港新世界發展有限公司主席鄭家純。（新華社）

在今次富豪榜上，另一個受到矚目的是蔡崇信，他雖是台灣人，但被視為香港富豪。受惠阿里AI新模型，現任阿里巴巴主席的蔡崇信身家大漲23億美元，以108億美元排名升至第八位，成為今次富豪榜中身家漲得最多者。

被稱為李嘉誠「紅顏知己」的維港投資聯合創始人周凱旋，今年排名由去年的第35位降至第42位，估計身家為19.5億美元。另外去年上榜的兩名富豪跌出榜單，其中一位是廣州富力地產創立人及董事長李思廉，其公司受大陸房地產危機拖累令其身家大減。

香港新聞組／香港28日電

自由亞洲電台報導，排名第6至第10位的香港富豪依次為新地主席兼大股東郭老太鄺肖卿（120億美元）、九倉前主席吳光正（117億美元）、阿里巴巴主席蔡崇信（108億美元）、銀河娛樂主席呂耀東家族（94億美元），以及旭日國際集團主席「玩具大王」蔡志明（81億美元）。

今年50大富豪榜的門檻為14億美元，高於去年的11億美元。

香港 投資 房地產

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