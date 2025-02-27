港機場離境稅10/1增至25.7美元 擬徵陸路私家車邊境建設費

港府財政司司長陳茂波26日宣布，將增加飛機乘客離境稅、研究向離境私家車徵收邊境建設費、各項人才及資本投資者入境計畫收取申請費等，預計每年增加收入共涉32.2億港元；圖為港珠澳大橋。（中通社）

開源是新一份香港 財政預算案的重點之一，包括於今年10月1日起增加機場離境稅，收費由原來的每人120元（港幣，下同，約15.4美元）增至200元（約15.4美元），預計每年可增加約16億元（約2億美元）稅收。港府 財政司司長陳茂波表示，香港國際機場具競爭力，增加數十元離境稅的影響輕微。

文匯報報導，同時，港府會研究向由陸路邊境 管制站離境的私家車，徵收每部汽車200元的邊境建設費，旅遊巴士和貨車等不受影響，最快明年實施，預計每年帶來約10億元的收入，前提是不影響司機出行意願，預料最快明年開始收取稅款。陳茂波強調，港府投放大量資源興建陸路離境設施，將朝「用者自付」原則徵稅。

新一份預算案建議，機場離境稅由現時每人120元增至200元，增幅近67%。港府消息人士補充，只有於10月1日後購買機票才要支付新的離境稅，如果現時預購10月之後出發的機票亦只需支付120元離境稅。

消息人士解釋，機場離境稅已有22年未調整，但相信上調離境稅對旅客影響微乎其微，上年度機場離境稅收約22億元，料調整收費後，每年可增加約16億元收入。

陳茂波在記者會上表示，香港國際機場具競爭力，每日有200個航點 、涉及1000個航班，向經香港機場離境人士多徵收數十元離境稅，相信影響相對較輕微。

他強調，港府開源考慮數個原則，包括要顧及香港的競爭力及招商引才的努力，同時希望盡量減少對一般市民的影響。

香港汽車會永遠榮譽會長李耀培認為，加徵邊境建設費或會影響北上消費的私家車車主，因為他們北上就是因內地消費較便宜，加油及食飯可較香港節省數百元，但若要繳付200元，相信不少車主會減少北上次數。

私家車車主陳先生表示，他每月因工作需要北上約4次至5次，通常經由港珠澳大橋出境，每次已要繳付300元人民幣的來回過橋費，若要再繳付200元離境費用，來回一趟成本便超過500元，加重私家車車主負擔，的確會減少北上意願。若落實收費，他每月北上次數或減至約三次，「逗留時間可能長些，盡量一次過處理所有事務，免得行多轉返內地又要繳多200元。」