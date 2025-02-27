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港赤字112億美元 特首官員集體凍薪 公僕至後年裁萬人

香港特派員李春／香港27日電
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港府財政司司長陳茂波26日舉行記者會，就新一份財政預算案會見媒體；圖為陳茂波（左二）、財經事務及庫務局長許正宇（右二）等出席記者會。（中新社）
港府財政司司長陳茂波26日舉行記者會，就新一份財政預算案會見媒體；圖為陳茂波（左二）、財經事務及庫務局長許正宇（右二）等出席記者會。（中新社）

港府公布最新一份財政預算案，在赤字高懸壓力下，也在社會輿論議論紛紛中，港府揮刀砍支出，最受矚目的是從特首開始，所有行政、立法、司法機關、全體公務員及區議員一致凍薪。

港府公布預算案正式數據，2024／2025財政年度綜合赤字為872億元（港幣，下同，約 112.1億美元），財政儲備至3月31日有6473億。2024年度的整體收入修訂預算約為5596億，較原來預算低11.6%，開支則與預算相若，為7548億。

在這一背景下，財政司長陳茂波決意推行「強化版」財政整合計畫，目標至2027年度，累計削減港府經常開支7%，開源不易只好揮刀節流。

港府財政預算案揮出的第一刀，是所有行政、立法、司法機關、全體公務員及區議員一致凍薪。陳茂波稱，香港公務員編制在2026、2027年度，每年分別減2%，預計至2027年4月將削減約1萬個職位。

香港2025至26年度節省港府經常開支的幅度，將由原來1%增加至2%，延續兩年。連同2024至25年度1%的減幅，累計的削減幅度為7%，每年分別節省39億、117億、195億及273億。

財政預算案的第二刀，砍向備受批評的大型填海造地計畫，消息聲稱現正檢視工程優次，集中檢視交椅洲人工島項目的規畫，已開展前期工作。

第三刀砍向交通相關領域。其中最受注意的，是將飛機乘客離境稅由120元增至200元。

第四刀動到吸引人才計畫。港府打算向各項人才及資本投資者入境計畫收取600元申請費，並將簽證費按逗留期限長短上調至600元或1300元，預計年增約6.2億收入。

港府財政司司長陳茂波26日發表新財政年度特區政府財政預算案；圖為市民在灣仔民政諮...
港府財政司司長陳茂波26日發表新財政年度特區政府財政預算案；圖為市民在灣仔民政諮詢中心外排隊有序領取政府財政預算案等資料。（中新社）

事前議論紛紛的教育領域，挨上第五刀。港府未來3年給8間資助大學撥款為681億，首次要求退還港府40億。取消中小學和幼稚園學生2500元學生津貼，預料年省20億。

港府財政司司長陳茂波26日發表新一份財政預算案，宣布削減教育開支，包括將於9月新...
港府財政司司長陳茂波26日發表新一份財政預算案，宣布削減教育開支，包括將於9月新學年起取消恆常2500港元學生津貼。（中通社）

還有說第六刀砍向中產，新一份財政預算案住宅、非住宅差餉寬減以每戶500元為上限，較上年度減半；薪俸稅、個人入息課稅及利得稅退稅上限減半為1500。

刀刀見骨，也有暫時不動甚至不減反增的領域，如醫療。在新財政年度衛生經常性開支為1153億。醫管局正檢討公營醫療資助架構及水平，消息認為，方向是合理降低港府補貼比率。

另外，港府會向領取社保金人士發放相當於半個月的綜合社保援助金，高齡津貼、傷殘津貼作相若安排，額外開支約31億。港府還撥款逾12億予旅發局，推動旅遊。

港府 預算 香港

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