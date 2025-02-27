港赤字112億美元 特首官員集體凍薪 公僕至後年裁萬人
港府公布最新一份財政預算案，在赤字高懸壓力下，也在社會輿論議論紛紛中，港府揮刀砍支出，最受矚目的是從特首開始，所有行政、立法、司法機關、全體公務員及區議員一致凍薪。
港府公布預算案正式數據，2024／2025財政年度綜合赤字為872億元（港幣，下同，約 112.1億美元），財政儲備至3月31日有6473億。2024年度的整體收入修訂預算約為5596億，較原來預算低11.6%，開支則與預算相若，為7548億。
在這一背景下，財政司長陳茂波決意推行「強化版」財政整合計畫，目標至2027年度，累計削減港府經常開支7%，開源不易只好揮刀節流。
港府財政預算案揮出的第一刀，是所有行政、立法、司法機關、全體公務員及區議員一致凍薪。陳茂波稱，香港公務員編制在2026、2027年度，每年分別減2%，預計至2027年4月將削減約1萬個職位。
香港2025至26年度節省港府經常開支的幅度，將由原來1%增加至2%，延續兩年。連同2024至25年度1%的減幅，累計的削減幅度為7%，每年分別節省39億、117億、195億及273億。
財政預算案的第二刀，砍向備受批評的大型填海造地計畫，消息聲稱現正檢視工程優次，集中檢視交椅洲人工島項目的規畫，已開展前期工作。
第三刀砍向交通相關領域。其中最受注意的，是將飛機乘客離境稅由120元增至200元。
第四刀動到吸引人才計畫。港府打算向各項人才及資本投資者入境計畫收取600元申請費，並將簽證費按逗留期限長短上調至600元或1300元，預計年增約6.2億收入。
事前議論紛紛的教育領域，挨上第五刀。港府未來3年給8間資助大學撥款為681億，首次要求退還港府40億。取消中小學和幼稚園學生2500元學生津貼，預料年省20億。
還有說第六刀砍向中產，新一份財政預算案住宅、非住宅差餉寬減以每戶500元為上限，較上年度減半；薪俸稅、個人入息課稅及利得稅退稅上限減半為1500。
刀刀見骨，也有暫時不動甚至不減反增的領域，如醫療。在新財政年度衛生經常性開支為1153億。醫管局正檢討公營醫療資助架構及水平，消息認為，方向是合理降低港府補貼比率。
另外，港府會向領取社保金人士發放相當於半個月的綜合社保援助金，高齡津貼、傷殘津貼作相若安排，額外開支約31億。港府還撥款逾12億予旅發局，推動旅遊。
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