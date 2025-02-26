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AI霍英東「自述」生平 王菲舊詞新唱 影音幾可亂真

香港新聞組╱香港26日電
「香港生成式人工智能研發中心」25日發布港版DeepSeek「HKGAI V1大模型」；圖為利用HKGAI V1大模型製作霍英東數字人視頻。(中通社)
「香港生成式人工智能研發中心」25日發布港版DeepSeek「HKGAI V1大模型」；圖為利用HKGAI V1大模型製作霍英東數字人視頻。(中通社)

引起各界關注的香港HKGAI V1大模型，除了能生成文字，亦能生成音樂、影像，25日發布會上示範並播出一段以AI生成的已故全國政協前副主席霍英東「自述」生平影片，長約兩分鐘，「霍老」影像和聲線幾可亂真。

明報報導，該影片全以AI生成，先以AI霍英東聲線清唱兩句「滄海一聲笑」，再用霍身穿西裝、打紅領呔的舊照生成人像，配合講稿說出「我生於香港、長於香港，這片土地承載著我的童年與夢想…」。

現場觀察，AI霍英東聲線似真人、語氣自然，口形及表情與咬字脗合，有間歇眨眼；除眼神長期固定某一方向、頸以下身體無移動及讀出內容有個別書面語外，一時間難辨真假。

報導稱，影片亦配合講稿加插相關圖片，例如談及體育時播出霍英東1977年在紅磡火車站接待廣東足球隊、霍英東參與足球賽事等照片，部分經AI「加工」，相中人會郁動。系統亦能生成虛構畫面，以船舶、戰爭畫面描述霍在1950年代「抗美援朝」期間衝破西方國家實施的禁運。

音樂方面，該模型以王菲「世界贈予我的」示範，輸入該作品的歌詞後生成新曲，再由數碼人像模擬王菲的聲音演繹，聲線及演唱像真。

報導說，昨日示範內容由大會提供，至於輸入其他指令下生成的影片、聲效如何，會否有其他模型處理文字圖像時產生亂碼、出現有違物理的情况，相信要等模型逐步向公眾開放才能知曉。

「香港生成式人工智能研發中心」25日發布港版DeepSeek「HKGAI V1大...
「香港生成式人工智能研發中心」25日發布港版DeepSeek「HKGAI V1大模型」；圖為利用HKGAI V1大模型製作霍英東數字人視頻。(中通社)

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