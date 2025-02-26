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港府開源節流 研擬籃球博彩、公僕凍薪、減學生津貼…

香港新聞組╱香港26日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港財政司司長陳茂波將在今日上午發布新財政預算案，擬採一系列開源節流措施，包括公務員縮編、凍薪，削減學生每年2500元(港幣，下同，約322美元)津貼等；也會採取富人稅的門檻及稅率，放寬籃球博彩等開源政策。「投資未來」仍是預算案重點，北部都會區的發展步伐不會放慢。

文匯報報導，開源方面，特區政府去年首次引入俗稱「富人稅」的兩級稅制，以年薪500萬元作界線，首500萬元繼續以15%標準稅率計算，剩餘的部分將以16%計算。消息指，政府正考慮連續第二年調高年薪500萬元或以上的薪俸稅稅率（去年提升後為16%），同時考慮透過降低兩級稅制門檻，讓更多高收入人士被納入最高稅率的稅網。

報導指出，新財政預算案還可能批准將體育博彩在賽馬和足球基礎上擴大，讓籃球博彩合法化，一方面遏制非法外圍籃球投注，另一方面預計每年為庫房帶來15億元博彩稅收益。但即使政府放開籃球博彩，馬會亦需數年準備、更新投注系統，才能推出籃球博彩。

同時將提出善用海濱資源，推動「無處不旅遊」，包括在紅磡站臨海處興建遊艇會，料提供以百計遊艇位，以促進遊艇旅遊，帶來高端消費客群，

節流方面，過去26年，香港公務員有5年曾經凍薪，原因分別因為沙士、2008年金融海嘯及新冠疫情。沙士後兩年，公務員更連續兩年減薪3%。在2009年，本港經濟受金融海嘯影響，高級公務員亦曾減薪5.38%。為了節省開支，財政預算案很大機會宣布公務員未來一個財政年度凍薪。

另外，坊間有聲音要削減公務員編制，港府會研究部分職位能否以科技或人工智能（AI）代替。

陳茂波早前表示，教育及醫療開支有削減空間，尤其香港的大學有一定財政儲備，需要善用儲備並開拓其他收入，意味大學撥款有機會削減。多間大學校長、學者均指削減開支影響深遠，希望減幅較溫和。現時，特區政府為全港近80萬名學生每年提供的2500元不設資產審查的津貼，預計被削減的機會較大。

預算 香港 富人稅

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