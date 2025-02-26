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扭轉9年虧損 香港迪士尼大賺8億 吸770萬人次創新高

香港特派員李春╱香港26日電
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香港迪士尼樂園2024財政轉虧為盈，淨利達8.38億港元，總入場人次達770萬，均創開幕以來新高；圖為香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭介紹度假區相關情況。 (中新社)
香港迪士尼樂園2024財政轉虧為盈，淨利達8.38億港元，總入場人次達770萬，均創開幕以來新高；圖為香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭介紹度假區相關情況。 (中新社)

香港迪士尼樂園連虧9年後，賺錢創了歷史新高，主要受惠於入園客數的創歷史新高。樂園演藝人員將加薪最高5%，全職員工獲發獎金最高有24個月。

香港迪士尼樂園說，上個財政年度出現8.38億港元(港幣，下同，約1億美元)純利，創歷年新高。這是香港迪士尼連續9年虧損後轉盈利，而去年同期香港迪士尼虧損3.56億元。截至去年9月底止的財政年度，香港迪士尼有88億元收入，按年增54%。

香港迪士尼說虧損轉盈利，主因是總入場人次創下歷史新高的770萬人次，主要受惠於內地和其他市場旅客的強勁反彈，及香港本地客的持續強勢。其中非本地旅客入場人次的增長，連續第二年跑贏香港整體訪港旅客人數的增長。

香港迪士尼還說，期內酒店使用率為88% ，整體入住率上升26個百分點至73%。期內香港迪士尼未動用由華特迪士尼附屬公司提供的周轉信貸，並已於財年第一季全數償還餘額。香港迪士尼亦開始償還由政府和華特迪士尼提供的貸款。截至2025財政年度第一季，香港迪士尼已償還超過六成的貸款。

香港迪士尼說，樂園演藝人員一直以來努力不輟，令非本地旅客反彈步伐較香港整體旅遊業快。因而1月起演藝人員加薪3.6%至5%，個別工作崗位亦會參照市場水平後，再額外加薪。同時按工作表現，向合資格全職員工發放相等於1至24個月的酌情花紅(獎金)。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭說，上個財年交出了開幕以來最佳的表現，今年亦將有一系列為慶祝20周年慶典而推出的所有新演出，包括史上最大規模的花車巡遊，樂園將自資擴建Pixar主題娛樂體驗，以及目前正擴建Marvel主題體驗，可為香港迪士尼增加吸引力。

另據巨大公、文匯報報導，迪士尼創新高的770萬入場人次，按年升逾20%，其中本地入場者占40%，內地客占38%；其他入場人次中，前5名客源市場分別為菲律賓、台灣、泰國、日本及新加坡。若只計算非本地入場人次則按年升108%，高於同期整體訪港旅客按年增長84%的幅度，連續第二年「跑贏大市」。

香港迪士尼樂園2024財政轉虧為盈，淨利達8.38億港元，總入場人次達770萬，...
香港迪士尼樂園2024財政轉虧為盈，淨利達8.38億港元，總入場人次達770萬，均創開幕以來新高。(中通社)

迪士尼 香港 貸款

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