調查：全港3.15%潛在輟學生約占2萬人 6成不到15歲

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 協青社24日發布有關輟學及高危輟學生的研究報告，估算全港潛在輟學生人數占整體學生的3.15%，即約2萬人，當中約60%為15歲以下，約有1萬人，占整體學生人數約1.89%。

研究報告指，2016/17學年起，香港輟學數字和輟學率一直呈上升趨勢，但自2019/20年起，政府未再公布相關數字。

大公報報導，為協助輟學生重投社會，協青社自2020年推出「酷學青年計畫」，為10至18歲或以下的輟學或瀕臨輟學青年提供為期6個月的輔導訓練計畫，以興趣為本及個人化作為方針，協助他們重返校園。計畫過去4年間幫助了431名參加者，393人完成計畫，其中約75%高危輟學青年繼續升學 或投身職場發展。

報告指，79.4%的計畫參加者為「潛在輟學青年」，20.7%為「高危輟學青年」。在性別方面，「潛在輟學青年」參加者中，男性占70.5%，女性占29.5%；「高危輟學青年」參加者中，男性占36.0%，女性占64.0%。

在年齡方面，「潛在輟學青年」參加者中，43.9%為15歲或以上，56.1%為15歲以下；「高危輟學青年」參加者中，62.7%為15歲或以上，37.4%為15歲以下。

15歲的子謙表示，因小學經歷疫情 下面授課暫停，恢復面授課後因不適應學校環境而長時間沒有回學校，在2022年經學校轉介參加了協青社計畫，體驗計畫內泰拳、行山等活動重拾自信，後來重返校園。他去年底入職協青社成為活動助理，到不同學校協助舉辦歷奇活動。他表示參加計畫後建立了成就感和自信，長遠目標是重新讀書，未來想做社工幫助更多人。