港婦汗蒸幕拍照打卡被捕 滯韓8個月返港損失近4萬美元

香港示意圖。(圖/shutterstock)

67歲港婦去年7月前往南韓 濟州島旅遊，在汗蒸幕內拍照打卡被捕，滯留近8個月後，21日獲准出境返港；丈夫24日說，妻子當初被控性暴力罪，後被改控不當拍照，連律師費、賠償金及當地食宿等，共花逾30萬元(港幣，下同，約3.9萬美元)，現在妻子心理對南韓有陰影，還出現抑鬱情況。

香港 01報導，劉太去年7月初與兩名友人到濟州島旅遊，因在汗蒸幕打卡被捕。其夫劉先生控訴稱被要求支付約9萬港元和解金，懷疑受騙，又不滿當地檢控部門拖延多個月，仍未落案提告，事件引來不少關注。

在滯留當地8個月後，劉先生表示，太太已於21日回港。他透露，大約上年10月，收到太太引述當地檢察院通知，要求她支付約5萬港元現金的「協議費」用以排期，「如果不給，就會無限排期，不能開庭」，之後又花了3.8萬元律師費，最終獲排期今年1月中上庭。

對於終於可回香港，劉太稱非常開心，表示現在身心疲累，希望可休息。她透露，被南韓法庭以「電話攝影罪」罰款近12萬元，現在要想辦法還債。

而劉先生亦指太太不適應當地飲食由此明顯消瘦，對拍照及南韓都有恐懼，更出現食慾不振、失眠 ，「精神狀況好差」。劉太也表示這幾天要先好好休息，「心真的很累」。