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美加辣限制美港雙向投資 美顧問：對港帶來重大災難

香港新聞組╱香港25日電
川普近日簽署備忘錄，嚴厲限制美港雙向投資，美國風險顧問指將對香港帶來重大災難。(中新社)
川普近日簽署備忘錄，嚴厲限制美港雙向投資，美國風險顧問指將對香港帶來重大災難。(中新社)

香港繼遭美國加徵關稅後，白宮最近再宣布簽署新備忘錄，「加辣」限制中、港、澳等「外國敵對勢力」，限制雙向投資美國關鍵基礎設施及能源、科技等產業。消息令中概股、港股24日暴跌，阿里巴巴下挫約10%，港股恆指夜期跌數百點，失守2萬3000點關口。美國風險顧問說，這對香港帶來重大災難，尤其嚴重打擊香港金融中心地位。

自由亞洲電台報導，美港雙向投資設嚴厲關卡消息，令美國中概股急瀉，出現5日低位，阿里巴巴、拼多多、嗶哩嗶哩、萬國數據等下挫約10%，愛奇藝、京東等跌約7%，百度挫逾3%。反映外資對中國的信心的「那斯達克中國金龍指數」亦跌5%。

美國政治風險管理顧問方恩格（Ross Feingold）指出，近乎完全限制港美雙向投資，將對香港經濟帶來重大災難，因為以前很多投資是經過香港，因此香港的服務業如法律、會計都受益，如果以後沒有了，法律、會計事務所都會受影響，包含香港股市或許以後比較少公司會在香港上市。

方恩格說，美國的專業投資機構比如說私募基金、傳統基金等，如果以後真的要限制他們投資內地高科技，而這些企業是在香港上市的話，香港股市一定會受到影響。

按川普簽署的備忘錄，將擴大限制美中企業和大學投資和合作，範疇由高科技延伸至關鍵基礎設施、能源、航太、智能科技、礦產能源、原材料、農地、港口和航運碼頭、敏感設施附近的房地產、醫療保健等。

同時，亦加強監管審查金融管理和學術合作等方式取得有關資產和技術，包括私募基金、收購合併、證券投資、綠地投資、合夥投資、養老基金、大學捐贈基金、學術研究等。

翻查資料，2023年底，香港擁有約650家私募基金公司，管理2210億美元。不過近年設於香港的美國公司地區總部數量持續下降，截至2024年12月17日，降至220間，為2001年以來的最低水平。

另亦有大批港資，或中資借香港註冊，在美國市場開展國際業務和尋找融資渠道，包括被美國制裁的中芯國際、中國移動等。

據報導，觀察家稱，上述各領域都將受到重創，提醒港府趕緊籌思對策。

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