香港機場1月客量528萬人次 年增27.8%再創疫後新高

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 機管局24日公布，1月份香港國際機場的飛機起降量，按年增加17%至3萬3660架次，為疫後最高；其中1月25日單日機場客運量錄逾19.3萬人次，亦再創疫後新高，反映客運量的高峰已完全恢復至疫情前。

綜合大公、文匯報報導，香港機場1月份的客運量達528萬人次，按年飆升27.8%，日均客運量超越17萬人次。另所有類別的貨運量均有正面的增幅，其中轉口貨運量更錄得最高的12.2%增幅。

機管局指出，與去年同月比較，機場今年1月所有旅客類別，均錄得雙位數增幅，包括香港居民、訪客及轉機過境旅客。當中以往返東南亞 、內地及日本的客運量於月內錄得最顯著升幅，反映國際旅遊及商務往來持續復甦。 若以過去12個月計算，機場客運量按年大幅飆升30.5%至5,420萬人次，飛機起降量亦升27.6%至36萬8195架次。

貨運量升勢亦持續，上月機場貨運量按年升4.1%至39.4萬公噸，其中單是轉口貨運量已錄得12.2%按年增幅。月內，在主要貿易地區中以往來中東、歐洲及澳大拉西亞（包括澳洲、新西蘭、新幾內亞和鄰近的太平洋島嶼）的貨運量升幅最明顯。以過去12個月計算，貨運量就按年增加12%至495萬公噸。

此外，香港國際機場於1月分別在廣州賓館、佛山南海萬科廣場及台山昌大昌廣場新增了三個城市候機樓，提供直達機場的客車及轎車服務。機管局企業發展副總監方瑞文表示，香港國際機場位置優越，擔當連繫內地至全球的雙門戶角色。

機管局正積極拓展大灣區 的城市候機樓數目，到今年3月將會增至合共30個，更進一步加強香港國際機場多式聯運的連接能力，包括快船服務、客車及轎車服務，竭力讓旅客更便捷地通過香港國際機場廣闊的航空網絡往來大灣區與海外航點，以鞏固香港的國際航空樞紐地位。