哪吒2香港票房破128萬美元 特首引對白勉市民拚搏求進

中國影史首部破百億票房電影「哪吒2」22日登陸港澳院線，首日票房657萬2837港元，成為港澳影史上動畫電影首映票房和內地電影首映票房冠軍。（中通社）

上映兩天，電影「哪吒之魔童鬧海」（「哪吒2」）在港澳地區票房氣勢如虹，頻頻打破紀錄。繼22日首映日票房收657萬港元（約84.5萬美元），成為港澳影史動畫電影首映票房冠軍、內地電影首映票房冠軍，香港 影史華語電影上映票房亞軍後，23日中午11點，電影香港票房突破1000萬港元（約128.7萬美元），港澳地區四大發行商一起發文慶賀。

大公報報導，「哪吒2」近日在香港上映掀起熱潮，特首李家超也是粉絲。他近日表示，電影中的一句對白令他印象深刻：「真正的英雄，不是沒有軟肋，而是敢直面軟肋！」李家超說，「軟肋」是指最脆弱的地方。這句對白使他想起，香港人敢於面對困難、拚搏求進的精神，這都是英雄精神。

香港電影製片家協會主席、香港影業協會理事長洪祖星23日表示，「哪吒2」的成績有助提振香港電影發行公司老闆對國產片在港票房的信心，相信未來將有機會讓更多國產片在兩地同步發行，「國產片未來有希望成為香港電影市場中的一支生力軍。」

一位女士23日在香港一家電影院的自助售票機購買「哪吒2」的電影票。（中新社）

作為中國影史首部破百億票房電影、全球動畫電影票房冠軍，「哪吒2」目前全球票房已衝破137億元人民幣（約18.8億美元）。「哪吒2」於2月22日正式在香港及澳門 戲院全線上映，場次超過800場，上映票房高達657萬2837港元，入場人次達9萬2035，各區戲院再現人潮，不論年紀，一家大小，都拿着「哪吒2」的門票入場觀看這部現象級電影。

香港一家電影院23日傍晚的票務信息屏幕，顯示當天剩餘時段及翌日的動畫電影「哪吒2」的排片數量多於其餘影片。（中新社）

除了成為當日香港票房冠軍，「哪吒2」更一舉榮登香港及澳門影史動畫電影首映票房冠軍，亦成為港澳影史上內地電影首映票房冠軍，刷新多項港澳影史紀錄。

洪祖星認為，「哪吒2」是一部難得的好片，在藝術性、娛樂性、動作設計、特效、劇本等方面都做得很好，我認為這是過去十年裡最有商業價值的一部電影。「哪吒2」證明國產片同樣可以帶起戲院的生意，「國產片未來有希望成為香港電影市場中的一支生力軍，填補港產片和美國片以外的市場區域。」

對於電影能獲得如此好成績，四間發行公司23日發文表示開心與自豪，東方影業主席黃百鳴認為，「這部作品不僅展現了中國傳統文化的深厚底蘊，還以現代視角重新詮釋了經典故事。期待更多香港觀眾走進影院，感受其獨特的文化魅力與深厚的情感內涵。」