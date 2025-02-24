黎智英獄中病重 舊金山、紐約…民主人士全球聲援

香港示意圖。(圖/shutterstock)

中國民主黨、中國民主教育基金會、人道中國、亞洲女性難民藝術組等民主團體，22日下午在中國駐舊金山 總領事館前抗議中國政府迫害香港 民主派人士、傳媒大亨黎智英 黎智英，要求當局釋放黎智英。

美國之音報導，這是中國民主人士在黎智英被傳生命垂危之際，舉行的「聲援黎智英」全球抗議活動的一部分。活動抗議者同時要求中國當局對香港民主人士和異議人士的打壓行為，並釋放香港政治犯。

77歲的黎智英目前已經被單獨監禁將近四年。他的兒子黎崇恩18日在日內瓦人權與民主高峰會舉行之前對路透表示，黎智英患有糖尿病，香港政府和監獄沒有為他提供好的照顧和醫療。 「他(黎智英)的身體正在崩潰……，這類似於酷刑。……留給我父親的時間已經不多了。」黎崇恩說。他呼籲英美營救黎智英。

除了舊金山外，聲援活動也在洛杉磯、紐約、夏威夷、華盛頓DC等城市展開。抗議者要求中國政府立即無條件釋放黎智英，讓他取保就醫，並停止使用單獨關押等手段迫害人權捍衛者和異議人士。據悉，英國倫敦、日本東京隨後也會舉行類似的聲援活動。

在舊金山，抗議的人們在中國駐舊金山總領事館前高喊「黎智英無罪，新聞自由，言論自由」、「釋放黎智英、自由香港、自由中國」等口號。參加抗議活動的一些年輕人紛紛在集會上演講，譴責中共大規模實施酷刑、侵害人權，表達對黎智英的敬意和聲援。

這次活動的發起人之一，民主教育基金會前會長方政示，黎智英和他創辦的壹傳媒、蘋果日報及旗下眾多的媒體從業者，「是香港自由的捍衛者，是香港民主的一份子，我們對黎先生充滿敬意，他為香港的自由做出過巨大貢獻，也因此受到中國政府的打壓」。

方政表示，最讓人敬佩的是，黎智英有英國護照，當初他是可以離開香港的，但他毅然留在香港，即使去坐牢，也要與香港人共存亡，這是一種「我不下地獄，誰下地獄」的大無畏的精神。