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行政會議成員：港府政策欠靈活 致企業移往新加坡

香港新聞組／香港24日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

兼任香港行政會議成員的立法會議員林健鋒23日表示，港府在政策上應該要更靈活。像是新加坡有很多土地優惠、稅務優惠，但香港卻相對比較死板，「樣樣事情都慢」，速度一慢企業就移往新加坡，港府應該要信任商界。

中央社引述港媒報導，隸屬經民聯的林健鋒23日在出席電視節目「講清講楚」時表示，現在全香港民眾關注港府財政赤字，港府應該在政策上更為靈活，才能吸引外資企業到香港投資。同時，香港的售地政策也應該更彈性。

林健鋒指出，在政策靈活度上，像是新加坡就有很多土地優惠、稅務優惠。但香港在這些方面就比較死板，像是有些投資涉及大型工廠興建，港府需要在選址上更為彈性才對。

他直言，香港工商界絕對支持港府，但「樣樣事情都慢，一慢人就走，走去新加坡」。而港府有的事情「不是那麼明白、了解，就要信任商界」。

至於美國總統川普上任後的政策對香港的影響，林健鋒認為「有危便有機」，這段時間應該靜觀其變。而香港仍可發展東協、中東市場，且歐洲很多國家也希望前往香港投資，以打入中國市場。

林健鋒說，香港總商會將在4月下旬前往美國拜訪商界和政界人士，行程仍在商定中，屆時川普上任已近100天，相信政策會比較穩定。而美國政界對總商會的前往「反應正面」。

財政預算案即將公布。林健鋒相信港府財赤絕不會在今年內解決，如果未來幾年能吸引更多資金及企業赴港落地生根，創造就業機會及稅收，可望在2至3年內達致收支平衡。對於消息指，當局計畫為長者2元乘車優惠設限，林健鋒認為，現時流傳的方案較複雜，建議將每年的乘車優惠與通脹掛勾較合適。公務員編制有需要調整，應檢視重疊工序，並以人工智能等科技協助。

林健鋒預期未來的賣地收入會比過往2年好，建議港府應彈性處理賣地政策，認為勾地政策不會令港府失去土地開發主導權，因港府仍可拒絕勾地要求。

港府 香港 新加坡

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