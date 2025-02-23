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九龍城寨展吸18萬人 港業界︰「跟著電影去旅遊」 帶動消費

香港新聞組／香港23日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

電影「九龍城寨之圍城」去年在香港上映時大受歡迎，票房超過1億港元（約1287萬美元）。旅發局去年10月在香港國際機場舉辦有關展覽，重現多個電影場景，12月中移師啟德的大型商場，兩個月來吸引逾18萬人參觀「朝聖」。

大公報報導，22日周末展覽館有約數十人的等候人龍，不少是來自日本的旅客。跟著電影去旅遊，實地重溫電影取景地，是近年受歡迎的旅遊模式之一。有旅遊業界人士建議，局部開放電視城、開發經典電影取景地等方式，可望帶動電影旅遊及周邊消費。

財政預算案將於26日公布，料將同步發布今年旅客量估算，文化體育及旅遊局局長羅淑佩22日表示，估計超過去年的4500萬人次。

「九龍城寨之圍城」去年於香港創下過億票房，至今全球累計票房則超過1.1億美元。電影上月在日本上映，兩個多星期票房衝破1億日元（約65.7萬美元），成為日本近5年最高票房的港產片。電影熱潮將部分觀眾帶到香港，展開「電影旅遊」。旅發局表示，去年12月移師九龍城啟德AIRSIDE商場的「九龍城寨之圍城」電影展覽，截至本月中，參觀人數超過18萬，年初三更突破4000人，情人節連周末假期的三日內，每天逾3000人入場。

展覽所在樓層，參觀遊人不少是海外旅客，日本旅客尤其多。來自東京的旅客HIMEKO表示，40年前曾到香港遊玩，憶述那時從啟德機場乘的士離開時，經過九龍城寨外圍，「看到城寨的第一個感覺是『嘩！好密集』，聽人說裏面很混亂的，就沒想過進去，覺得有些可怕。」她於本月初和家人一同觀賞「九龍城寨之圍城」，電影描述城寨居民頑強生活、鄰里照應的情節，令她深受感動，於是再度赴港旅遊，「看完電影，真的很想進去城寨看看，感覺以前錯過好好了解香港人的機會。」

旅發局旅遊義工自本月開始，於周末、周日專為旅客提供導賞團，旅發局稱，至今已參加或預約的日本遊客占四成（20人），亦有來自英國、美國、加拿大、德國及法國的旅客，包括一位於80年代曾到訪九龍城寨的退役英兵。

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