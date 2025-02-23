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澳門推近3680萬美元獎賞 刺激淡季留澳消費

香港新聞組／香港23日電
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澳門下月推出2億9500萬元獎賞 刺激淡季留澳消費，圖為澳門農曆新年時的熱鬧景象。（中通社資料照片）
澳門下月推出2億9500萬元獎賞 刺激淡季留澳消費，圖為澳門農曆新年時的熱鬧景象。（中通社資料照片）

澳門政府將斥資約2億9500萬元（澳門元，下同，約3680萬美元），與商會合作推出新一輪社區消費大獎賞計畫，鼓勵留澳消費。計畫下月24日啟動，6月1日結束，為期10周。市民到參加計畫的商戶每消費50元可獲3次抽獎機會，抽到的優惠券面額可高達200元。

綜合香港電台、明報報導，澳門政府將斥資約2億9500萬元，與澳門中華總商會再次推出新一輪社區消費大奬賞計畫，希望刺激在新年節假後的淡季社區消費。

今次是澳門當局自新冠疫情復常以來第三輪類似計畫，此次抽到的優惠金額及使用方式基本與之前兩輪奬賞一樣，每消費50元可以有3次抽奬機會，但優惠券可在同一交易內核銷多張電子優惠，簡化商戶操作，並增加面值200元的優惠刺激大額消費。不過，獲取的優惠券需於緊接的周六、日在可核銷優惠的商戶使用，但為精準扶持民生區商戶，今次的核銷電子優惠的商戶不包括在大型綜合度假休閒企業內。

另外，為顧及較不熟悉使用手機電子支付的長者，持有澳門通長者卡的人士可以拍卡領取總額300澳門元的「消費立減優惠」。長者在參與的商戶消費時，可以從立減優惠額扣減一半金額，餘額由長者在卡內的充值額中扣除，涉及已登記的13萬張長者卡，總額約4500萬澳門元。

澳門去年舉辦的兩次類似活動吸引了2萬2000間商戶參加，總核銷金額約2億2700萬澳門元，聯動消費超過11億元。

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