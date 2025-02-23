「哪吒2」香港首日票房 僅次「破•地獄」 有人要二刷

內地熱門動畫電影「哪吒之魔童鬧海」22日起在香港上映，圖為銅鑼灣一家電影院大屏幕正在播放宣傳片。（中新社）

票房收入破130億元人民幣（約18億美元）的國產動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（「哪吒2」），登頂全球動畫電影票房冠軍，在世界各地引起轟動，22日在港澳戲院首日上映，截至晚上10時30分票房錄得逾627萬港元（約80.6萬美元），登上歷來中西電影開畫日票房第二位，僅次於「破•地獄」。去年的華語片比好萊塢 片受歡迎，有業界人士期望這齣電影能帶旺香港 本地電影業。

綜合文匯報、明報報導，由洲立影片、東方影業、銀都機構及英皇電影四大公司聯合發行的「哪吒2」上映首日全港排片超過500場，其中約200場上座率過半，多個場次顯示滿場，還有社會團體「包場」觀看，不少觀眾看後大讚電影視覺衝擊和感情深度兼備，準備「二刷」。

據香港電影資訊平台WMOOV，截至22日晚上11時半，「哪吒2」全港入場人次逾6萬人，比「美國隊長：無畏新世界」（Captain America: Brave New World）的6674入場人次多近10倍。在影院人氣排行榜上，「哪吒2」位列第一。在銅鑼灣一家影院，全日有8場「哪吒2」，除了一場為包場活動，早場票前一天已「爆滿」，下午至晚上場次「標紅」，僅剩前排極少座位可選。「哪吒2」正式票房數字要到24日才公布。

香港灣仔一家烘焙店，22日櫃檯展示的哪吒造型蛋糕吸引市民駐足拍照。（中新社）

銀都機構總經理丁凱表示，「哪吒2」花了5年時間製作，單是劇本都改了66遍，花了很大心思，加上有138間動漫 企業協作該片，可以說相當大規模。丁凱稱：「去年雖然我們香港電影票房一直下降，回到2011年的水平，現在大家壓力都很大，但去年又出現一個現象，就是在港產片票房超過了好萊塢電影，香港電影市場的生態是慢慢改變了。」

西貢區議員方國珊曾於1986年亞視版電視劇「哪吒」中飾演哪吒，她22日表示：「哪吒2把中國的神話以動漫形式做得這麼豐富和有層次感，加上音效、動畫角色的神韻等各方面皆達至世界級水平，因此全球票房一直破頂。」

香港電影工作者總會發言人田啟文希望將來不論國產還是港產片也有類似支持，「群策群力做好每部戲」，帶旺業界。田認為「哪吒2」單日上映場次多，某程度反映電影有口碑和市場競爭力，相信同期上映電影有方法變陣，「觀眾眼睛都是雪亮」。他強調港府和院線不應過分側重推廣某部作品。