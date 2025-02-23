香港支聯會被控違國安案 73歲前副主席何俊仁可能認罪

香港示意圖。(圖/shutterstock)

據港媒報導，已解散的香港 支聯會、該會前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控違反國安法中「煽動顛覆國家政權罪」案件，延後至11月開審。據辯方律師表示，何俊仁有可能改為認罪。

綜合明報及香港01報導，香港高等法院21日就案件進行開審前覆核，代表何俊仁的大律師表示，何俊仁有可能改為認罪。法官要求辯方之後書面通知法庭，確認何俊仁的答辯方向。

支聯會一案原定今年5月6日開審，基於法官需處理其他案件，支聯會一案延至今年11月開審。

報導形容，73歲的何俊仁在法庭上一直面無表情。

支聯會、李卓人、何俊仁及鄒幸彤於2021年9月被控違反國安法中的「煽動顛覆國家政權罪」，3人被還押超過1000日。

2019年後香港政治環境巨變，曾是香港議會第一大黨、立場相對溫和的民主黨 也面臨解散，前主席劉慧卿直言，「如果一國兩制都容不下民主黨，這是很大的訊息」。她憂慮其他僅餘的組織也會步民主黨後塵。

成立於1994年的香港民主黨，曾是議會第一大黨，又曾與北京關係一度破冰，與中聯辦就香港政制改革方

劉慧卿是香港首位直選產生的立法會女議員，自1991年起連續參加過7屆立法會（香港主權移交前稱為立法局）地區直選未輸過。迄今仍有外國媒體找她評論香港時事，她也有主持網路節目。

劉慧卿說會繼續原來的工作，對於會不會移民 ，她直截了當地說：「無」。她說，「也不會說永遠不會，英文叫never say never，但我今天還在，我們這麼多人被囚，我常去探視他們，到法庭聽審」。