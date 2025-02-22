港大籌建國際校區拚「三條腿走路」新生必修AI課程

香港示意圖。(圖/shutterstock)

人工智能（AI ）發展日新月異，港大校長張翔表示，教育界正面臨「AI海嘯」的挑戰。為應對這一挑戰，港大將要求2025年入學的本科生必須學習AI課程，並正籌備建設國際創新中心，實現教學、研究、創新「三條腿走路」。此外，張翔透露，港大將在北都建設港大新校區，預計在今年第一季度向港府 提交建議書。

大公報報導，港府早前表明有意削減八大的撥款以應對財赤，張翔在21日的傳媒午宴上表示，港大是社會一分子，有責任共同面對挑戰。張翔透露，港大自創校以來累積有超過400億元（港幣，下同，約51.4億美元）儲備，但大部分已預留在學校建設計畫等方面。部分儲備來自捐款或基金，用於支援教學及研究，因此最多只可動用基金產生的3至5%利息。張翔直言，「投資 教育就是投資未來」，希望港府削減的幅度「適中」。

施政報告指出，港府在北部都會區預留用地發展大學教育城，張翔表示，港大將在北都開設港大國際校園，計畫招收數千名學生。校方已準備好建議書，預計今年第一季度提交給港府。

張翔亦提到，教育界正面臨「AI海嘯」，港大正積極應對其帶來的挑戰。他表示，港大去年已成立計算與數據科學學院，為所有2025年入學的本科生提供必修AI課程。

此外，港大正籌備建設國際創新中心，聚焦於AI、能源、健康，以及物理科學等方面。據知情人士透露，中心現階段的選址暫定在薄扶林道與域多利道交界處，因此地靠近港大醫學院校園、數碼港等地，具有較強的協同效應。但目前仍處於早期規畫階段，港大將繼續與港府商討並推進此項目。