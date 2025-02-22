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AI熱潮下 港股21日收漲近4%創3年新高 科技股火爆

香港新聞組／香港22日電
香港恒生指數21日收市報23477點，大升900點，創下三年新高，升幅為3.99%，全日成交額為3935.98億港元。（中新社）
香港恒生指數21日收市報23477點，大升900點，創下三年新高，升幅為3.99%，全日成交額為3935.98億港元。（中新社）

DeepSeek掀起的AI熱潮持續發酵。阿里巴巴近日預告未來三年在雲、AI的投資多於過去十年總和，觸發科技科網板塊獲投資者追捧，拉動恆生指數21日漲3.99%大升900.94點，收報23477點，創三年新高。資金大舉流入，大市單日成交急增至3936億元（港幣，下同，約506.5億美元）。

大公報報導，在AI熱潮下，大行看好港股獲重估機會，大摩、花旗則先後轉軚唱好港股投資前景，分析員預期，恒指有望上衝25000點。

DeepSeek R1以低成本訓練大模型橫空出世，推理能力和性價比震撼全球，不僅挑戰美國在AI領域的主導地位，更揭示在技術受限的環境下，無礙中國科技創新突破，中國企業及外資紛紛擁抱新技術，探索在業務上應用AI降本增效。高盛預測，伴隨中國企業廣泛使用AI技術，在未來十年時間，每年每股盈利將因而提升2.5%。

港股從1月中起已進入新一輪升浪，恒指率先收復2萬點大關，一眾外資券商眼見資金持續追逐DeepSeek概念機遇，不得不改變看淡港股的立場。

大摩日前把MSCI中國指數評級，由「減持」調升至「中性」。大摩解釋稱，中國科技企業在全球科技競爭中嶄露頭角，以DeepSeek為代表的AI技術突破，將令中國股市在全球市場中的地位得到進一步鞏固，為中資股的估值提供有力支撐。瑞銀更認為，今輪升浪尚未到一半。

中銀國際稱，DeepSeek R1的成功，是中國科技發展的一個里程碑，因為成功突破美國政府的諸多限制，開發出低成本、功能強的大模型。因此，通過DeepSeek R1，有助改善投資者對中國科技企業的信心，提升香港上市的科技企業的估值。

環球資本流入掃貨，科技股領漲，帶動恒指21日大升900點，報23477點，是2022年2月23日以來高位；而指數自1月中旬即市低位18671點起步，至今累升4806點。主板21日成交3936億元，較上日增1096億元；內地投資者加速進場，市場焦點阿里巴巴股價抽高14%，市值單日大增3345億元。

對於後市展望，凱基證券亞洲投資策略部助理副總表示，港股仍有向上空間，短期有機會上試24000點，成功突破後，將進一步挑戰25000點。

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