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黎智英承認希望市民上街 否認專欄煽動仇恨

香港新聞組／香港21日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港壹傳媒黎智英及蘋果日報3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案，20日進入第136天審訊。黎承認表達希望市民繼續上街以展示保衛家園決心，及外國應局部制裁中國以「拯救我們脫離當前的災難」，但否認意圖透過文章操控大眾對港府的情緒、散播仇恨和恐懼。此外，黎稱會與中高層員工召開「飯盒會」，若他意見重要，員工須跟進。

綜合明報、文匯報報導，控方就涉案煽動刊物、黎的兩篇專欄盤問，指2019年5月5日蘋果日報刊登黎智英專欄文章「諗移民定諗遊行」，當中稱「明明是利用台灣凶殺案作幌子，來掩飾惡法暗渡陳倉的陰毒，卻仍視全香港巿民是傻瓜的……」。控方指黎是以文章向讀者灌輸恐懼，意圖引起市民憎恨中央及港府。

黎庭上否認意圖操控大眾情緒和煽動對港府的仇恨，稱很多香港市民都有類似觀感。控方質疑黎不是港人的發言人，指黎智英是企圖藉文章激起香港居民間的蔑視和離叛、引起對政府的仇恨及敵意，舉例黎在文中向市民稱「為什麼不出來遊行作最後衝刺」是誇大遊行的「急切性」，黎辯稱當時他「鼓勵」市民上街遊行，是「萬不得已」的「最後手段」云云。黎回應「但我有權表達感受，而這與他們的想法一致」。

文中續稱，「冰封三尺非一日之寒，特首高官對我們蔑視的態度，是在京官對香港人的厭惡和摒棄心態的薰陶下，不由自主的條件反射」、修訂逃犯條例「可以隨時拉你鎖你」、「我們會堅決抗爭到底的事實」等。控方稱黎說法無基礎、屬偏見，圖散播對修例恐懼和對港府不滿，並視遊行為「最後衝刺」，黎承認希望市民繼續上街。

另一則2020年4月26日發布的「專橫暴政打壓 我們氣魄不滅」，黎稱「各國尤其美國向中國責難及局部制裁，迫使中共不敢太明目張膽，暫時克制對香港的迫害」，控方問黎是否請求外國制裁中國，黎稱他亦有用「責難」此字眼；在法官李素蘭追問下，黎承認要求局部制裁。

黎並否認文中說中共摧殘香港一國兩制等屬慫使他人不守法，形容是控方的「想像」，黎稱「你只說事實也可令事情更簡單」，法官杜麗冰稱黎無必要爭論，只需回答問題。控方問黎基於什麼基礎而撰寫有關字句，黎稱是「基於官方資料」，但說不出是什麼官方來源。

香港 港府 黎智英

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