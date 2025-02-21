港民主黨展開解散程序 黨員嘆「與其留名不如結束」

民主黨中委會20日晚開會，決定成立小組處理及跟進解散及清盤安排。會後10名中委一同見記者，前排右二是黨主席羅健熙。（歐新社）

創黨逾30年的香港民主黨 步向解散。該黨中委會20日決定成立小組跟進解散及相關清盤安排等事宜，會釐清行政、財務、法律程序等事宜，同時亦要了解黨友的想法，尚未正式展開清盤程序。黨主席羅健熙強調，解散須經會員大會七成半人同意，不能由中委會決定。被多次追問擬解散原因時，他說是基於目前政治環境及對未來的預判，不能明確交代民主黨正面對的挑戰。

明報報導，民主黨20日晚召開近兩小時中委會會議，決定成立由黨主席羅健熙、副主席莫建成及中委梁永權組成的三人小組，釐清解散及清盤程序與安排，暫沒有時間表，也不會刻意拖時間，而黨內財政足以支持繼續營運。

創黨成員、前主席楊森稱對民主黨步向解散感可惜，但尊重中委會決定。他認為民主黨過去幾年「沒人、沒錢、沒議席」，仍積極發聲，本想繼續走下去，彰顯社會多元開放，惟礙於形勢，唯有解散。他說現況反映一國兩制「收得很緊」。

民主黨前副主席蔡耀昌表示感難以接受，「這不單是民主黨成員的損失，是整個香港的損失」。他認為公民社會處境將更艱難，質疑與港府 強調聚焦拚經濟、中央稱要「五光十色」背道而馳，「在空間已經很小的情況下，（現在）是更少」。

內地中央電視廣播總台20日晚以快訊形式報導「反中亂港組織民主黨宣布解散」。香港行政會議召集人葉劉淑儀表示，民主黨過去20多年破壞社會秩序、癱瘓議會運作，在當下社會失去代表性，與其苟延殘喘，應該及早解散。

港大社會科學院前院長卜約翰認為，民主黨解散顯示中央對港管治維持強硬。中大政務與政策科學學院高級講師蔡子強表示，民主黨一旦解散，象徵「民主回歸派」落幕，亦反映「民主、溫和、中產的意見」難再找到代表發聲。

曾是民主派最大黨的民主黨在壓力下面臨解散，有資深黨員及前助理均指出，民主黨一直溫和、愛國，加上近年已低度運作，且不可能參選，慨嘆當下仍容不下民主黨，「以前仍留有反對派，現在都不需要了」。有資深黨員說，民主黨徒有政黨名義，但做不到什麼，「與其留個名，不如結束算了」。另一名加入超過20年的民主黨員說，過去仍以為會留有反對派，但當下似乎北京認為不需要，「形式上的反對組織及聲音都不存在了」。