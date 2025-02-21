香港啟德體育園3/1開幕 4大天王不同台 容祖兒、林丹獻技

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 啟德體育園將於3月1日將舉行盛大的開幕典禮，港府 20日公布逾20名香港及內地文體明星將出席，包括香港歌手容祖兒、「劍后」江旻憓、羽球前「世一」林丹、甄子丹 、林子祥、葉蒨文、張杰等。演出採用開「三面台」形式，將發放3.36萬張門票。

綜合明報、文匯報報導，文體旅局長羅淑佩表示，當日將有3.36萬人入場，在門票安排方面，港府會分發1.68萬張，其中約8300張留給低收入家庭。21日早10時起在城市售票網發售，市民須於指定日子及時段到啟德體藝館換取實體門票。演出結束後，4個免費電視台會進行聯播，觀眾可在家中觀看一氣呵成的版本。

餘下8500張門票會在21日日上午10時開始在城市售票網以象徵式10元（港幣，下同，約1.2美元）發售，其中9元為購票手續費，先到先得，每人最多購兩張門票，門票收入將不扣除任何行政手續費用，全數捐贈予香港公益金作慈善用途。

對於早前盛傳「四大天王」將現身啟德舞台，羅淑佩澄清「四大天王」同台演出的傳言，表明他們不會同台演出。她解釋由於4人不易配合檔期，要「夾期」往往需以年計。她說有個別「天王」非常關注及支持開幕典禮，但市民可「期待一下」表演名單會否增減。

開幕禮節目內容將演繹啟德歷史和蛻變，貫穿「百川匯海」、「承先啟後」、「力爭上游」和「百花齊放」共四大主題。羅淑佩說，當晚特首李家超會先主持開幕儀式，及後來自本地及內地「跨年齡、跨世代」的文化、體育及演藝精英將上演大型舞蹈、體育及歌唱等表演。她說具體內容要「賣關子」，相信「一定會令大家有驚喜」。

演藝界別演出單位包括本地歌手容祖兒、李幸倪、張天賦，以及武打演員甄子丹；內地歌手則有李宇春及張杰。文化藝術界別演出單位包括香港舞蹈團、香港中樂團、吉林市歌舞團。體育界別演出單位則有多名香港與內地運動員。