港推內地私人定製團 2人成團 旅博會估生意升3成

香港示意圖。(圖/shutterstock)

2025香港 旅遊博覽會20日起至23日，一連四天假灣仔會展舉行，逾300個展位及40多場旅遊講座和表演，提供最新機票和酒店優惠、獨家旅行團折扣，並有旅遊裝備展示、景點美食推介及旅遊資訊分享。

文匯報報導，展場人潮洶湧，除日韓等熱門旅遊選擇外，更有非洲等地深度遊團，有參展商則推出內地的私人定製團，兩人便能成團，預計生意額超過去年三成。

有參展商推出內地私人定製團。海外置業遊有限公司市場經理倪家偉表示，不少市民除到大灣區 短線遊外，亦會深入內地不同省份，故根據不同旅客要量身定製旅遊行程，如貴州的定製團，兩人便能成團，展覽期間一人團費只要4430元的（港幣，下同，約569.6美元），便宜了千多元。他滿意展會首日入場人數，表示已有10位市民報名貴州定製團。

主辦博覽會的展覽集團有限公司主席王學譜表示，香港市民旅遊意願持續上升，展覽會提供了豐富旅遊產品、資訊和優惠，每日首500名入場者士免費獲發旅遊SIM卡，又透過派發免費入場券和優惠券、安排免費跨境旅遊接送巴士等，吸引1.5萬名大灣區旅客吸參觀展會，藉此推動香港旅遊和會展經濟。展會並積極推動銀髮旅遊市場，65歲以上人士免費入場，並享有特別優惠和免費禮品。

香港旅遊業議會主席譚光舜表示，去年為期3天的秋季博覽會吸引逾20萬人次入場，較預期多25%，令人鼓舞，旅議會將繼續積極宣傳本地深度遊，推出創意旅遊短片系列，展現香港多元旅遊特色，為旅客帶來更多新體驗。

除日本、韓國等港人熱門外遊地的旅遊產品外，現場有參展商推出非洲深度遊產品。有關旅行社董事兼首席營運總監Carmen Chan表示，今年非洲團吸引較多年輕客群，旅客尤其對非洲動物大遷徙感興趣。摩洛哥、北歐及冰島 等旅行團亦受歡迎，預計4天展期內可吸引300名客人，生意額超越去年展會。

已經報名參加韓國首爾5天團的鍾先生表示，計劃下月底與家人外遊，每人只需3000元團費，更有旅行篋作為禮品，認為旅遊博覽會提供不少優惠團費，直言撿到寶。