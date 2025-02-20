勞工違反香港國安法 擬終身禁任職工會 不設上訴機制

港府提出大幅修訂職工會條例 ，加強維護國家安全，圖為工會會員2019年參加職工盟組織的反修例運動示威活動。（路透）

香港勞工 及福利局與勞工處提出大幅修訂「職工會條例」 ，以加強維護國家安全，並完善職員的規管制度。修例提出，賦權勞工處職工會登記局局長可基於維護國安需要，拒絕職工會的新登記或合併申請，不設上訴機制，申請人亦不可向法院上訴，但申請人可向法院提司法覆核；危害國安罪行定罪者則終身禁任工會職員。

明報報導，港府 4月將向立法會提交修例草案，涵蓋多項修例建議，料今年內完成立法。有獨立工會代表形容，工會運作現已充斥掣肘，建議當局能從寬處理工會管理；勞聯則認為修例讓工會能「回歸初心」。

被問不設上訴機制會否令公眾覺得「一言堂」，職工會登記局長畢咏彤強調，裁決仍可面對司法覆核，登記局長做決定時會審視所有因素，非一人決定，亦涉保安局、律政司等，形容決定很嚴肅。

修例防止境外勢力或境外組織干預，提出多項要求，包括工會如收取境外勢力資金前須向登記局長申報，獲批准方可接收。

港府建議維持現行規定容許工會獲大多數會員投票 授權後，成為在外國設立工人組織、雇主組織和有關專業組織的成員；但不得成為上述3類以外的「境外」組織成員，除非獲特首同意及會員投票授權。另新增禁止工會成為境外政治組織或團體成員，工會職員也禁止成為境外政治組織或團體幹事。修例將跟從「維護國家安全條例」對「境外」及「境外勢力」的定義。

勞工處副處長何錦標強調修例主要針對維護國安，已顧及香港雇員參與職工會的自由與權利，對合法合規工會不會有負面影響，不會窒礙職工會發展。

勞聯主席林振昇認為修例讓工會「回歸初心」，工會在符合「維護國家安全條例」下運作屬合情合理；惟建議當局釐清修例細節，舉例具體區分「政治性組織」與「工人組織」，讓工會能在合理情況下繼續維持國際交流。

清潔服務業職工會總幹事杜振豪稱，與國安相關條例生效後，很多工會在擔心「觸碰地雷」下已難有發揮空間，認為修例屬「象徵大於具實際用途」。他建議當局一切從寬處理，反問「批准曾違反國安者組織工會成員又如何」，指工會運作現已充斥掣肘。