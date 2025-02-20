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香港故宮中法珍品特展 康熙、雍正畫像罕見亮相

香港新聞組／香港20日電
香港故宮「當紫禁城遇上凡爾賽宮─十七、十八世紀中法文化交流展」部分珍品亮相，圖為故宮博物院藏雍正帝朝服像（右一起）、康熙帝戎裝像、孝莊文皇后朝服像和路易十四肖像（左一）。（中新社）
香港故宮「當紫禁城遇上凡爾賽宮─十七、十八世紀中法文化交流展」部分珍品亮相，圖為故宮博物院藏雍正帝朝服像（右一起）、康熙帝戎裝像、孝莊文皇后朝服像和路易十四肖像（左一）。（中新社）

香港故宮文化博物館特別展覽「當紫禁城遇上凡爾賽宮—十七、十八世紀中法文化交流」，展期由去年12月18日至今年5月4日，聚焦中法兩國互相欣賞、啟發與交流的一段重要歷史進程。

大公、文匯報報導，該館19日起展出新一批約20件中法皇家珍品，包括罕見的康熙帝與雍正帝畫像以及一級文物「平定回部獻俘」等。之前已展出的珍品如法國製「菊花紋壺」及「阿德萊德公主執扇像」仍會持續展出。

今次輪換珍品共約20件，包括「康熙帝戎裝像」，香港故宮文化博物館副研究員王文欣推薦，描繪康熙年輕時期畫像稀少，畫中青年皇帝身穿戎裝，顯示弓馬相伴的尚武精神。據歷史記載，康熙帝拉弓臂力驚人，箭法尤其精湛。其他重點展品還有「雍正帝朝服像」，雍正帝端坐寶座，體現威嚴一面，以及雍正帝尚是皇子時以農夫扮相出現的「胤禛耕織圖」。

今次新增的珍品還有「孝莊文皇后朝服像」，王文欣介紹，孝莊文皇后作為順治帝生母、康熙帝祖母，先後以皇太后和太皇太后身份輔佐兩代幼主，享崇高威望。至於一級文物「平定回部獻俘」，則由清宮畫家依法國傳教士王致誠畫稿繪成，刻畫乾隆平定西域戰功。

王文欣指，展覽也展示了1783年製的「菊花紋壺」，該壺背後有一段「中國訂製，法國製造」的工藝交流故事。該壺實為法國生產，但過去被以為是廣東官員送給清廷貢品。其實當時乾隆帝下令製作新品且「務要洋琺瑯」，廣東粵海關官員遂把一批製作琺瑯器的訂單及樣品發至法國；製成後於乾隆49年（1784 年）運抵北京，由乾隆帝珍藏。

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