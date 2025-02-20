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黎智英傳健康持續惡化 兒促英美等全球領袖爭取放人

香港新聞組／香港20日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

77歲的香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭單獨監禁邁入第4年，他兒子黎崇恩18日表示，人在香港獄中的黎智英健康狀況持續惡化，美國總統川普和英國首相施凱爾等全球領袖若不力促香港當局放人，他怕是「時日無多」。

路透報導，擁有英國與中國雙重國籍的黎智英2019年曾力挺香港為爭取民主發起的「反送中」運動，北京當局2020年6月頒布香港「國安法」後，黎智英隨後於同年8月因涉嫌違反該法令被捕。

黎智英去年1月被控2項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀發布煽動刊物罪，但他仍堅稱自己無罪。

黎崇恩18日在日內瓦召開的「人權與民主峰會」前接受訪問時說：「他的身體狀況正在惡化…這相當於酷刑，我父親已時日無多。」

黎智英是名糖尿病患者。

港府發言人在一封電子郵件中回應，港府「強烈反對並駁斥黎崇恩所發表的假訊息和抹黑言論」；中國駐日內瓦代表團直指與黎智英健康有關的說法是「誹謗」，並強調黎智英的審判均依法進行。

川普去年10月當選總統前曾表示，他「百分之百」會確保黎智英獲釋。黎崇恩說：「我們對於他這麼說感到無比感激，這給了我們很大的希望。」

黎崇恩敦促英國採取更強硬的因應作為，並稱「如果（英國）希望與中國的關係正常化，他們就不應將國民因捍衛民主被捕視為常態」。

英國政府表示，黎智英的案件仍在優先事項之列，施凱爾已於去年11月與中國國家主席習近平會晤時提出；美國政府則未立即回應置評請求。

黎智英 香港 施凱爾

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